Technische Marktanalyse vom 06.08.2023: Gold, Rohöl, Euro

Seit Mitte letzten Monats bewegt sich Gold in kleinen Schritten nach unten an die Unterstützungszone. Hier konnte zuletzt wieder Halt gefunden werden. Am Freitag gab es sogar eine Hammerformation. Die ersten Kaufsignale bei Indikatoren haben sich inzwischen eingestellt was dafür sorgen könnte, dass die Unterstützung hält. In der kommenden Woche dürfte aber noch kein allzu starker Anstieg zu erwarten sein.Genau wie beim Preis für Rohöl steigen auch die Notierungen an der Tankstelle. Im Aufwärtstrend sind die Konzerne ja immer deutlich schneller bereit die Preise anzupassen, als im Abwärtstrend. Zuletzt schien es, als scheitere die Notierung im Widerstandsbereich. Die Gegenbewegung kam postwendend. Auf die Indikatoren ist in diesem Fall kaum zu achten, da sich diese bereits seit langer Zeit im überkauften Bereich aufhalten und damit keine brauchbaren Signale liefern können. In der kommenden Woche könnte ein Ausbruch nach oben generiert werden.Es ist eine spannende Zeit für den Euro. Die Frage, die sich derzeit stellt, ist, ob der übergeordnete Abwärtstrend weiter geht, oder ob der jüngste Ausbruch die Initialzündung für einen nachhaltigen neuen Trend darstellte. Kurzfristig ist die Gemeinschaftswährung im Bereich des Widerstands gefangen. Das kann sich aber recht schnell ändern, wenn dieser dynamisch überwunden wird. In diesem Fall würde der Abwärtstrendkanal wohl keine Bedeutung mehr haben.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.