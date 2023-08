Goldpreis steigt, Kupfer stagniert vor Inflationserwartungen

Der Goldpreise stieg am Montag leicht an und erholte sich damit leicht von den starken Verlusten der vergangenen Woche, während sich der Kupferpreis vor einer Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA und China in den kommenden Tagen kaum bewegte, berichtet Investing.com . Zwar konnte das gelbe Metall am Freitag nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft etwas zulegen, doch schloss es die Woche immer noch etwa 1% niedriger - die schlechteste Performance seit über einem Monat.Es wird erwartet, dass die Inflation nach einem starken Rückgang im Juni wieder angezogen hat - ein Szenario, das die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve erhöhen könnte. Es wird erwartet, dass der Goldpreis aufgrund der starken Inflation weiter zurückgehen wird, während der Dollar an Wert gewinnen wird. Die Aussicht auf höhere und länger anhaltende US-Zinsen hat das gelbe Metall in den letzten Wochen stark belastet, wobei Händler den Dollar bevorzugten, selbst als die Ratingagentur Fitch die Bonität der USA herabstufte.Der Kupferpreis fiel am Montag leicht, da sich die Aufmerksamkeit auf mehrere anstehende chinesische Wirtschaftsindikatoren in dieser Woche richtete. Der weltweit größte Kupferimporteur wird im Laufe dieser Woche Inflations- und Handelsdaten veröffentlichen, wobei beide Werte weitere Hinweise auf eine sich verlangsamende wirtschaftliche Erholung im Land geben dürften. Während die chinesischen Kupferimporte in diesem Jahr stabil geblieben sind, haben die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen im Lande die Besorgnis über eine mögliche Verschlechterung der Nachfrage verstärkt.© Redaktion GoldSeiten.de