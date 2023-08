Goldpreisprognose: Commerzbank erwartet Rekordhoch von 2.075 Dollar im Jahr 2024

Der Goldpreis hat sich seit Herbst letzten Jahres deutlich erholt. Die Volkswirtschaftler der Commerzbank analysieren die Aussichten für das gelbe Metall, wie FX Street berichtet. "Der Goldpreis dürfte auf kurze Sicht seitwärts tendieren, da die Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Geldpolitik weiterhin groß ist," so die Analysten der Bank. "Die niedrigere US-Inflation spricht für ein Ende der Zinserhöhungen, aber das robuste US-Wirtschaftswachstum spricht bisher gegen eine schnelle Zinswende.""Mittelfristig dürfte der Goldpreis jedoch steigen, da wir nach wie vor davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, was Spekulationen über Zinssenkungen anheizen dürfte," hieß es seitens der Analysten. Allgemein erwartet die Bank einen Goldpreis von 1.950 Dollar in Q3 2023, 2.000 Dollar in Q4 2023, 2.050 Dollar in Q1 2024 und 2.100 Dollar in Q2 2014.© Redaktion GoldSeiten.de