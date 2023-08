Brien Lundin: Die Fed schafft nächste Krise, Lunte brennt für Gold & Silber

Die US-Notenbank ist dabei, die nächste Krise heraufzubeschwören, und zündet damit die Lunte für Gold, Silber und ähnliche Anlagen - so Brien Lundin, Herausgeber von Gold Newsletter. "Man geht nicht von der einfachsten Geldpolitik in der Geschichte der Menschheit zu einem der härtesten Zinserhöhungszyklen aller Zeiten über, ohne ein paar Dinge kaputt zu machen", erklärte er Investing News . "Die nächste Krise wird viel mehr leichtes Geld bringen - viel leichteres Geld - und das wird meiner Meinung nach Gold und Silber und die damit verbundenen Anlagen viel höher treiben."Was die Suche nach diesen potenziellen Chancen angeht, so sagte Lundin, dass es bei Gold und Silber viele Unternehmen mit großen identifizierten Ressourcen gibt, die zu einem Bruchteil dessen verkauft werden, was sie angesichts der aktuellen Metallpreise wert sein sollten. "Sie haben die Möglichkeit, in einige dieser ressourcenreichen, nachweislich wertvollen Unternehmen zu einem Viertel dessen einzusteigen, was sie eigentlich kosten sollten, vor allem, wenn wir eine Goldrally erleben", meinte er."Und das ist die Art von Rendite, die man normalerweise mit einer Basisentdeckung, einer Bohrung, assoziieren würde - allerdings mit mehr Risiko in diesem Szenario. Sie können also Ihr Risiko mindern, Sie können sich vor Nachteilen schützen, indem Sie diese Unternehmen kaufen, die einen echten Wert zu diesen dramatisch reduzierten Preisen haben." Es ist schwer zu sagen, wann die Aktien in Bewegung geraten, aber Lundin ist zuversichtlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Positionierung ist. "Niemand weiß genau, was die Zukunft bringen wird, aber man kann davon ausgehen, dass man Gold - und gold- und silberbezogene Anlagen wie Bergbauaktien - besitzen möchte, wenn es soweit ist", sagte er abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de