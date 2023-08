Gold unter Druck, Dollar und Renditen steigen aufgrund Unsicherheit der Fed

Der Goldpreis gab am Dienstag leicht nach und weitete damit seine Verluste vom Vortag aus, da die Ungewissheit über die nächsten Schritte der US-Notenbank und die Erwartung einer stärkeren Inflation in dieser Woche dem Dollar und den Renditen von Staatsanleihen Auftrieb verliehen, berichtet Investing.com . Die Positionierung im Dollar und am Anleihemarkt nahm in der vergangenen Woche zu, wobei der Dollar in Erwartung des für Donnerstag erwarteten US-Verbraucherpreisindex (CPI), der Anzeichen für eine hartnäckige Inflation aufweisen dürfte, stieg.Die jüngsten Äußerungen von Fed-Vertretern boten unterschiedliche Ansichten über künftige Zinserhöhungen durch die Zentralbank. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagte am Montag, dass wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden, um die Inflation näher an den jährlichen Zielbereich der Fed zu bringen. Die Inflation hat sich in diesem Jahr zwar deutlich abgeschwächt, liegt aber immer noch weit über dem Ziel der Fed. Auch die Kerninflation ist weitgehend stabil geblieben."Wenn die Renditen der Staatsanleihen über das Hoch der letzten Woche steigen, könnte dies technische Käufe auslösen und sich sehr negativ auf den Goldpreis auswirken... in dieser Woche dreht sich alles um die Inflationsdaten, und alle positiven Überraschungen könnten sich kurzfristig als nachteilig für Gold erweisen", so Ed Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA, in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de