Aurania-CEO Keith Barron über ein historisches Goldstück mit 46% Au: "Es ist ein ganz erstaunliches Stück"

Keith Barron, Präsident und CEO von Aurania Resources, glaubt, dass es im Frankreich der Römerzeit - damals als Gallien bekannt - eine Goldquelle gab, die Julius Cäsar zur Finanzierung seiner Armeen und seines Angriffs auf Rom nutzte, der ihn schließlich zum Kaiser machte. Barron, ein Geschichtsliebhaber, sprach mit Kitco auf der Rule Symposium Natural Resource Investing 2023 Show in Boca Raton, Florida.Aurania hat vor kurzem eine Explorationslizenz auf der Halbinsel Bretagne im Nordwesten Frankreichs beantragt. In dem Konzessionsgebiet wurden in der Vergangenheit bedeutende hochgradige Goldfunde gemacht. Eine große Goldprobe aus der gleichen Gegend wurde im Naturhistorischen Museum in Paris ausgestellt. Mit einem Kilogramm Gold gilt sie als die hochwertigste Goldprobe Frankreichs.Auf der anderen Seite des Ozeans, bei Auranias Lost-Cities-Projekt in Ecuador, erklärte Barron, dass das Unternehmen nach sechs Jahren und 80 Millionen Dollar, die in die Exploration investiert wurden, bereit ist, mit einem Partner zusammenzuarbeiten. "Man muss einen Partner ins Boot holen, der offensichtlich die finanziellen Mittel hat, aber auch das Fachwissen, um die Dinge zu finden und sie dann in Produktion zu bringen, und genau da sind wir, nicht nur bei den Schiefer- und Sandsteinvorkommen, sondern auch beim Porphyr-Kupfer."© Redaktion GoldSeiten.de