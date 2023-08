Vermeidung des Gegenparteirisikos mit harten Vermögenswerten

Die Anleger denken heute mehr denn je über Risiken nach, aber ihre Bedenken haben sich noch nicht in weitreichenden Maßnahmen niedergeschlagen. Die Risikominderung wurde den Vermögensverwaltern überlassen. Die meisten Anleger deponieren ihr Geld immer noch auf Finanzkonten und hoffen auf das Beste. Es hat eine Massenabwanderung in Indexfonds und börsengehandelte Fonds gegeben, da den Anlegern beigebracht wurde, "diversifizierte" Aktienkörbe zu kaufen und die Auswahl einzelner Aktien oder die aktive Verwaltung ihrer Anlagen zu vergessen.Dieser Ansatz beruht auf impliziten Annahmen, die gefährlich und falsch sind. Nur relativ wenige stellen in Frage, ob ein Portfolio, das zu 100% in Indexfonds und börsengehandelte Fonds investiert ist, wirklich diversifiziert ist. Die Annahme, dass Aktien und Anleihen langfristig die besten Renditen bieten, hat sich seit mehr als 20 Jahren nicht bewahrheitet. Sie werden es weder von Geldmanagern noch von den Kommentatoren auf CNBC hören, aber die Zeiten ändern sich. Gold hat in den letzten zwei Jahrzehnten die Aktien- und Anleihemärkte übertroffen.Die jüngste Welle von Edelmetallinvestoren begann im Jahr 2020. Davor gab es eine Welle nach der Finanzkrise 2008. Diese Leute begannen, über das Gegenparteirisiko auf der Makroebene nachzudenken - und darüber, welche Vermögenswerte dieses Risiko abmildern können. Münzen, Ronden oder Barren, die direkt von Anlegern gehalten werden, können nicht durch einen Fehler eines Dritten oder Schlimmeres an Wert verlieren. Heutzutage werden viele Fehler gemacht, und auf institutioneller Ebene gibt es eine ganze Reihe von Fällen, die auf Korruption und vorsätzliche Sabotage hindeuten. Obwohl die Nachfrage nach physischen Edelmetallen in den letzten Jahren sehr hoch war, könnte das wirkliche Erwachen und die Abkehr von konventionellen Anlagen, die mit einem Gegenparteirisiko behaftet sind, noch bevorstehen.Die meisten Anleger bleiben auf Autopilot. Dies spiegelt sich in den US-Aktienmärkten wider, die die zunehmenden Anzeichen von Problemen - sinkende führende Wirtschaftsindikatoren und Gewinne, wachsende geopolitische Unsicherheit, inverse Renditekurven und vieles mehr - kaum wahrgenommen haben. Diejenigen, die ihr Geld in Aktien und Anleihen investieren, sind sich möglicherweise nicht bewusst, wer genau ihre Gegenparteien sind und wie riskant es ist, auf sie zu setzen. Einige haben die Lektionen von 2008 vergessen. Schwarze-Schwan-Ereignisse, wie ein Zusammenbruch von Derivaten, können das globalen, stark vernetzten Finanzsystem überall und auf einmal auf einmal.Die Wahrheit ist, dass keiner der betrügerischen Banker, die für den Hypothekenbetrug Hypothekenbetrug verantwortlich waren, zur Rechenschaft gezogen wurden. Es ist daher sicherer anzunehmen, dass sie schon zum nächsten Betrug übergegangen sind. Die endgültige Abrechnung mit der Korruption und dem kurzfristigen Denken, das Wall Street beherrscht, steht noch aus. Die Annahme, dass die wahren Akteure in unserem Finanzsystem aufgeklärt haben, ist sowohl gefährlich als auch und naiv. Es erscheint auch unklug, auf Unternehmensführer zu setzen, wenn so viele offen feindselig gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Investoren geworden sind.Anleger, die zum Beispiel einen Indexfonds besitzen, der eine Beteiligung an Disney halten, verstehen wahrscheinlich nicht, was sie da bekommen, nämlich Führungspersonal, das scheinbar wild entschlossen ist, die Marke im Namen von Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederungspolitik zu ruinieren, indem sie amerikanische Werte angreift und bestimmte Gruppen ausgrenzt. Die Aktienkurse von Disney sind gegenüber den Höchstständen von 2021 um 50% gefallen, und alle Gewinne seit 2014 wurden zunichte gemacht. Investitionen in Aktien und Anleihen gehen auch fälschlicherweise davon aus, dass die Regierung Regierung freie und faire Märkte und ein Umfeld bewahrt, in dem Unternehmen florieren können.Das Vertrauen in Politiker und Bürokraten, die unsere öffentlichen Einrichtungen leiten, ist im freien Fall. Trotzdem setzen viele Anleger voll auf konventionelle Anlagen. Sie haben ihre Wagen zu 100% an Joe Biden, Chuck Schumer, SEC-Regulatoren, FDA-Bürokraten usw. angehängt. - eine lange und wachsende Liste von Personen, deren Erfolgsbilanz von Versagen und Korruption geprägt ist.Der Rückgang des Vertrauens in die Führung beschleunigt sich, weil es keinerlei Rechenschaftspflicht für korrupte oder schlichtweg schlechte Entscheidungen an der Wall Street, in den Fortune-500-Unternehmen oder in Washington DC gibt. Mit einer Anlage in physischem Gold und Silber können Anleger die mit all diesen Gegenparteien verbundenen Risiken vermeiden. In den kommenden Jahren könnten Sachwerte gegenüber Papierwerten eine deutliche Outperformance erzielen.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 7. August 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.