Andy Schectman: BRICS-Treffen wird große Veränderungen bewirken, bereiten Sie sich mit Gold und Silber vor

Die BRICS-Staaten werden sich vom 22. bis 24. August treffen, und es werden immer mehr Fragen darüber gestellt, was passieren wird. Andy Schectman von Miles Franklin teilte seine Gedanken mit Investing News und meinte, dass, selbst wenn keine goldgedeckte BRICS-Währung angekündigt wird, das Treffen eine große Veränderung einleiten wird, die letztendlich einen dauerhaften globalen Einfluss haben wird."Der 22. August ist der Beginn einer großen Veränderung in der Welt. Es ist der Beginn eines Wandels, bei dem sich ein massives und wachsendes Konglomerat von Ländern gegen die westliche Hegemonie zur Wehr setzt und erkennt, dass dies ihre Chance ist ... ich glaube also, dass es eine große Sache ist", erklärte er.Unter Bezugnahme auf die Kommentare des bekannten Autors Jim Rickards sagte Schectman, dass die wachsende Zahl von Ländern, die an einem Beitritt zu den BRICS interessiert sind, derzeit vielleicht am wichtigsten zu beobachten ist. Während einige Länder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Eurasischen Wirtschaftsunion bereits ihr Interesse bekundet haben, Teil des Blocks zu werden, glaubt Schectman wie Rickards, dass auch die übrigen Länder dies tun werden."Wenn man die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Eurasische Wirtschaftsunion, die BRICS und die Neue-Seidenstraße-Initiative - das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit und ein Weg, auf dem jedes einzelne OPEC-Land liegt - zusammennimmt, dann kommt man verdammt nah an 90 Prozent der menschlichen Bevölkerung heran. Das ist signifikant", betonte er während des Gesprächs.Auch wenn der Tod des US-Dollar nicht unbedingt unmittelbar bevorsteht, sieht Schectman "den Beginn einiger sehr ernster Herausforderungen und Veränderungen für den Dollar und das Dollarsystem", wenn schließlich eine BRICS-Währung geschaffen wird. "Die synthetische Nachfrage nach einer Abrechnung in Dollar - der Petrodollar - hat dem Dollar seine Vorherrschaft verliehen", meinte er. "Wenn wir diese Nachfrage nach Abrechnungen weiter aufbrechen, wird der Reservestatus des Dollars wirklich untergraben."© Redaktion GoldSeiten.de