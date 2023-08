Goldpreis auf 1-Monatstief; Kupfer sinkt, da Risikoabbau den Dollar begünstigt

Der Goldpreis stabilisierte sich am Mittwoch in der Nähe eines Monatstiefs, da die sich verschlechternde Marktstimmung und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve die Anleger in den Dollar trieben, berichtet Investing.com . Die Kupferpreise weiteten ihre jüngsten Verluste aus, da enttäuschende Handelsdaten des Hauptexporteurs China auf eine schwächere Nachfrage nach dem roten Metall hindeuteten.Das Hauptaugenmerk liegt nun auf den CPI-Daten aus den USA, die weitere Hinweise auf die größte Volkswirtschaft der Welt und den geldpolitischen Kurs geben werden. Es wird erwartet, dass die Inflation im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht angestiegen ist, so dass sie stabil bleibt und möglicherweise weitere Zinserhöhungen durch die Fed nach sich ziehen wird. In den kommenden Tagen werden auch Stellungnahmen von Fed-Vertretern erwartet, die Anfang der Woche einen gemischten Ausblick auf weitere Zinserhöhungen gegeben hatten. Bislang hat die Fed signalisiert, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr mindestens noch einmal anheben wird.Kupfer wurde am Dienstag durch schwächer als erwartete chinesische Handelsdaten belastet, aus denen hervorging, dass sowohl die Importe als auch die Exporte im Juli zurückgingen. Auch die Kupferimporte nach China gingen im Juli zurück, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen den Appetit des größten Kupferimporteurs der Welt zu beeinträchtigen beginnen. China kämpft darum, die sich verlangsamende Wirtschaftserholung nach COVID zu stützen, und wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weitere Stimulierungsmaßnahmen ankündige© Redaktion GoldSeiten.de