World Gold Council: Geringere Abflüsse bei den Gold-ETFs

Der World Gold Council ( WGC ) gab vor kurzem die aktuellen Zahlen zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds (ETFs) weltweit bekannt. Den Daten zufolge verringerten sich die Bestände im Juli 2023 um netto 34 Tonnen im Wert von 2,3 Milliarden Dollar. Damit beliefen sich die Gesamtbestände auf 3.386,6 Tonnen Gold. Im vorherigen Monat hatte es ebenfalls einen Rückgang der Bestände gegeben.Die nordamerikanischen Fonds verzeichneten Abflüsse in Höhe von 16,3 Tonnen im Wert von 985,6 Millionen Dollar. Die in Europa gelisteten Fonds verringerten ihre Bestände um 18,5 Tonnen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar.Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten ein Plus von 1,9 Tonnen im Wert von 131,5 Millionen Dollar, während die Fonds sonstiger Regionen Abflüsse in Höhe von 1,7 Tonnen im Wert von 93,5 Millionen Dollar zu verzeichnen hatten.© Redaktion GoldSeiten.de