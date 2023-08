Moody's senkt Ratings von 10 US-Banken und setzt einige große Namen auf Herabstufungsliste

Die Ratingagentur Moody's hat am späten Montag die Kreditwürdigkeit einer Reihe kleiner und mittlerer US-Banken herabgestuft und mehrere große Namen der Wall Street auf eine Liste für potentielle Abwärtskorrektur gesetzt, berichtet CNBC "Die US-Banken haben weiterhin mit Zins- und Asset-Liability-Management-Risiken zu kämpfen, die sich auf die Liquidität und das Kapital auswirken, da die Rückführung der unkonventionellen Geldpolitik systemweite Einlagen abzieht und höhere Zinssätze den Wert von festverzinslichen Vermögenswerten drücken", so die Moody's-Analysten Jill Cetina und Ana Arsov in der begleitenden Mitteilung.Das Unternehmen senkte die Ratings von 10 Banken um eine Stufe, während die großen Institutionen Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers und Northern Trust nun auf eine mögliche Herabstufung geprüft werden. Außerdem änderte Moody's den Ausblick für 11 Banken, darunter Capital One, Citizens Financial und Fifth Third Bancorp, auf negativ. Zu den kleineren Kreditgebern, die eine offizielle Herabstufung ihrer Ratings erhielten, gehören M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial und Webster Financial.Regionale Banken sind einem größeren Risiko ausgesetzt, da sie über eine vergleichsweise niedrige regulatorische Eigenkapitalausstattung verfügen, so Moody's. Darüber hinaus sind Institute mit einem höheren Anteil an festverzinslichen Vermögenswerten in der Bilanz in Bezug auf ihre Rentabilität und ihre Fähigkeit, Kapital zu bilden und weiterhin Kredite zu vergeben, stärker eingeschränkt. "Die Risiken könnten ausgeprägter sein, wenn die USA in eine Rezession eintreten - was wir für Anfang 2024 erwarten -, da sich die Qualität der Aktiva verschlechtern und das Potenzial für eine Kapitalerosion erhöhen wird", so die Analysten weiter.© Redaktion GoldSeiten.de