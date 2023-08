Goldkonvertierbarkeit - nicht Golddeckung

Das ganze Gerede über die mögliche Ausgabe einer goldgedeckten Währung durch die BRICS-Länder (nicht in nächster Zeit) und die meisten Analysen lassen einen wichtigen Punkt außer Acht. Der Erfolg einer Fiatwährung oder eines echten Geldersatzes (mit anderen Worten: alles, was nicht Gold selbst als Tauschmittel ist) hängt von der Konvertierbarkeit in Gold ab - auf Nachfrage. Der US-Dollar war ursprünglich zu einem festen Wechselkurs in Gold konvertierbar.Bei einem Goldpreis von 20,67 Dollar war der Goldgehalt (.9675 Unzen) einer American-Double-Eagle-Münze genau 20 Dollar wert (19,998 Dollar). 20 Dollar Papiergeld (US-Dollar) waren in 1 Unze Gold umtauschbar - d.h. konvertierbar - und 1 Unze Gold konnte in 20 US-Dollar umgetauscht werden. Das Verhältnis war festgelegt und die Konvertierbarkeit garantiert. Im Zusammenhang mit der Konvertierbarkeit gab es zwei Anforderungen, die der Regierung oblagen...1. Das vereinbarte Verhältnis beibehalten. Wenn die Konvertierbarkeit nicht beibehalten würde, würden die Menschen dem Papiergeld/Ersatzgeld nicht vertrauen.2. Die Ausgabe von Papiergeld auf die Menge des gehaltenen Goldes begrenzen. Würden zu viele Dollar ausgegeben, könnte die Regierung die Konvertierbarkeit zum vereinbarten festen Kurs (20 Dollar für 1 Unze Gold) nicht aufrechterhalten und hätte nicht genug Gold, um die Rückzahlungsforderungen zu erfüllen.Zunächst behielt die Regierung die Konvertierbarkeit bei und setzte sie für einige Zeit fort. Was die Ausgabe von Papiergeld anbelangt, so hatten die US-Regierung und die Federal Reserve andere Vorstellungen. Die großen Ausgaben der Präsidenten und das Wachstum der Regierung in Verbindung mit der unentgeltlichen Schöpfung neuen Geldes durch die Federal Reserve brachten die Dinge an einen Punkt, an dem die Regierung ihre eigenen Ausgabenpläne nicht mehr unter den Beschränkungen verfolgen konnte, die aufgrund der Goldkonvertierbarkeit bestanden.Um das Vertrauen und die Akzeptanz des Dollar aufrechtzuerhalten, musste die Regierung die Konvertierbarkeit beibehalten. Dies war jedoch eine kostspielige Garantie. Durch die Ausweitung der Geldmenge würde der Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Papiergeldes sinken. Wenn die Menschen diese billigeren Dollar gegen Gold zum vorher festgelegten Kurs eintauschten, kostete dies die Regierung echtes Geld.Darüber hinaus erforderten die umfangreichen Ausgabenpläne und das Wachstum der Regierung nahezu unbegrenzte Geldmengen. Die Schaffung und/oder Anleihe dieser Mengen wäre ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Regierung ihr Versprechen, die Ausweitung der Geldmenge zu begrenzen, nicht einhielt. Hier kommt Präsident Franklin Roosevelt ins Spiel.1933 erließ Präsident Roosevelt eine Verfügung, die "das Horten von Goldmünzen, Goldbullion und Goldzertifikaten auf dem US-amerikanischen Festland verbot". Im Jahr 1971 setzte Präsident Nixon die Konvertierbarkeit des US-Dollar in Gold durch ausländische Staaten aus. In den letzten 50 Jahren gab es keine feste Konvertierbarkeit von US-Dollar (d.h. Papier) in Gold (d.h. Geld). Die kontinuierliche Ausweitung des Geld- und Kreditangebots ist Inflation.Die Auswirkungen der Inflation halten seit mehr als einem Jahrhundert an und haben 99% der Kaufkraft des US-Dollar ausgelöscht. Der 99%ige Kaufkraftverlust des Dollar führt zu einem hundertfachen Anstieg der Verbraucherpreise und des Goldpreises (von 20 USD auf 2.000 USD).Meines Wissens haben die BRICS-Länder nichts über die Konvertierbarkeit einer möglichen neuen Währung gesagt. Selbst wenn die Konvertierbarkeit anfangs gegeben wäre, müsste sie noch eine ganze Weile beibehalten werden, um das Vertrauen und die Unterstützung zu gewinnen, die notwendig sind, damit sie akzeptiert und verwendet werden kann. Es ist leicht zu sagen, dass eine neue Währung durch die Goldbestände der beteiligten Nationen gedeckt sein wird. Es ist auch möglich, zu überprüfen, ob sich das Gold im Besitz der betreffenden Länder befindet. Dennoch wurde ein ähnliches Spiel schon einmal mit katastrophalen Folgen versucht.In den späten 1700er Jahren begann die französische Regierung mit einer Reihe von Papiergeldschöpfungen, die mit Immobilien unterlegt waren. Der Grundbesitz bestand aus Immobilien, die von der Regierung beschlagnahmt worden waren. Es handelte sich zwar nicht um Gold, aber um einen greifbaren, realen Wert. Leider war es nicht konvertierbar. Es gab nur Papierstücke, die mit jeder neuen Emission ziemlich schnell wertlos wurden. Es war ein Spiel mit dem Vertrauen, und das Vertrauen fehlte schmerzlich. (siehe " Gold, MMT, Fiat Money Inflation In France ")Selbst bei Konvertierbarkeit gibt es keine Garantien dafür, dass eine goldgedeckte, quasi-internationale Währung erfolgreich sein kann. Das lehrt uns die Geschichte des Dollars selbst. Ohne Konvertierbarkeit ist jede neue Währung, selbst wenn sie den Anschein erweckt, durch Gold gedeckt zu sein, nur ein weiteres leeres Versprechen und ein weiterer Ersatz für echtes Geld. Im Falle der BRICS-Länder ist die vorgeschlagene neue Währung ein Ersatz für einen Ersatz (US-Dollar) für Gold/echtes Geld.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 8. August 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.