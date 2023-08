Gold - Das Verkaufssignal rückt immer näher

Der Goldpreis kam in den letzten Tagen schrittweise immer deutlicher unter Druck und brach unter die Kreuzunterstützung bei 1.840 USD ein. Damit verschärfte sich die Korrektur, die mit dem Abprallen an der Widerstandsmarke bei 1.985 USD Ende Juli begonnen hatte. Diese Abwärtsbewegung könnte theoretisch bereits zum zweiten Teil der großen Korrektur seit dem Allzeithoch bei 2.079 USD gehören und unterschritt im gestrigen Handel bereits die Unterstützung bei 1.920 USD.Die leichte Beschleunigung des Abwärtstrends könnte darauf hindeuten, dass die Bären in Kürze schon den Angriff auf das Tief aus dem Juni bei 1.892 USD starten. Sollte die Marke unterschritten werden, käme es zu einem Abverkauf bis 1.840 USD. An dieser Stelle könnte sich eine starke Erholung anschließen. Sollte der Goldpreis dagegen unter die Zielmarke fallen, wäre ein Abverkauf bis 1.807 USD die Folge.Für eine nachhaltige Erholung müsste dagegen jetzt zunächst die Barriere bei 1.940 USD überwunden werden. Die zentrale Hürde liegt aber bei 1.959 USD. Über ihr wäre sogar ein kurzfristiges Kaufsignal aktiviert.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)