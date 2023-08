Gold auf 1-Monatstief, Kupfer stabilisiert sich vor US-CPI

Der Goldpreis bewegte sich am Donnerstag auf einem Einmonatstief, während sich der Kupferpreis nach starken Verlusten stabilisierte, da sich die Märkte vor den im Laufe des Tages anstehenden wichtigen US-Inflationsdaten zurückhielten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall wurde in der vergangenen Woche deutlich niedriger gehandelt, nachdem es durch einen stärkeren Dollar und steigende Renditen unter Druck geraten war. Die sich verschlechternde Risikobereitschaft drängte die Händler auch in Richtung Dollar, da die Anleger darauf setzten, dass die US-Zinsen in diesem Jahr länger hoch bleiben würden.Ein Großteil der Goldverluste war auf die Erwartung zurückzuführen, dass die Inflation des US-Verbraucherpreisindexes im Juli leicht anstieg und damit hartnäckig und deutlich über dem Zielbereich der Federal Reserve bleibt. Anzeichen für eine hartnäckige Inflation geben der US-Notenbank mehr Anreize, die Zinsen hoch und die Geldpolitik straff zu halten, was sich negativ auf renditeschwache Anlagen wie Gold auswirkt.Einige Fed-Beamte forderten Anfang dieser Woche unter Hinweis auf die hartnäckige Inflation ebenfalls weitere Zinserhöhungen. Die Zentralbank hat erklärt, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr möglicherweise noch mindestens einmal anheben wird. Es wird auch erwartet, dass die Bank die Zinsen länger hoch hält, was die Aussichten auf größere Kursgewinne bei Gold in diesem Jahr dämpft. Hohe Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten für Investitionen in Gold und andere renditeschwache Anlagen.Kupfer wurde durch eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten aus dem Hauptimporteur China belastet, die zeigten, dass sich der Aufschwung nach dem COVID im Juli nach einem schwachen zweiten Quartal verschlechtert hat. Chinas Verbraucherpreise rutschten in die Deflation, während sowohl die Importe als auch die Exporte des Landes im Juli viel stärker zurückgingen als erwartet. Auch die Kupferimporte des Landes gingen im letzten Monat zurück.© Redaktion GoldSeiten.de