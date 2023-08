Middelkoop: Goldpreis wird steigen, da Anleger das Vertrauen in den US-Dollar verlieren

Der Goldpreis klammert sich weiterhin an die Unterstützung um 1.950 Dollar, während er darum kämpft, die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zu ziehen. Ein Marktstratege sagte jedoch, dass das Edelmetall weiterhin gut positioniert ist, um von dem schwindenden Status des US-Dollar als Reservewährung zu profitieren. In einem Interview mit Kitco News meinte Willem Middelkoop, Gründer und Chief Investment Officer des Commodity Discovery Fund, dass die Ankündigung von Fitch Ratings von letzter Woche, die US-Schulden herabzustufen, der Funke sein könnte, der ein größeres Feuer auf den globalen Finanzmärkten entfacht."Der Anleihemarkt hat immer Recht. Er erzählt die Geschichte, dass das System zusammenbricht", erklärte er. "Die USA haben ein Problem, das sie offensichtlich nie lösen werden. Eine wachsende Zahl von Ländern unterstützt das Dollarsystem nicht mehr, und ich denke, dass es der Regierung deshalb schwer fallen wird, genügend Käufer für US-Staatsanleihen zu finden. Wir könnten sehen, dass die Fed bald eingreift, und das wird für Gold interessant sein." Middelkoop meinte, dass die Anleger weiterhin Anzeichen dafür sehen, dass der globale Anleihemarkt unter der Last der wachsenden Defizite zusammenbricht. Im Oktober erlebte der britische Anleihemarkt eine Vertrauenskrise bei den Anlegern, nachdem die neu ernannte Premierministerin Liz Truss einen Mini-Haushalt vorgelegt hatte, der die größten Steuersenkungen des Landes seit 50 Jahren vorsah."Wir erleben einen Zusammenbruch des Anleihemarktes. Irgendetwas stimmt nicht", sagte er. "Gold reagiert vielleicht nicht sofort auf diese Warnzeichen, aber es wird irgendwann reagieren. In diesem Umfeld, so Middelkoop, schenke er dem kurzfristigen Goldpreis keine große Aufmerksamkeit, da der Markt durch die langfristigen Fundamentaldaten gut unterstützt werde. Er fügte hinzu, dass die Rolle von Gold als Währungsmetall gerade erst begonnen hat, sich zu entwickeln, da der Trend zur Entdollarisierung an Dynamik gewinnt. Middelkoop merkte an, dass die Goldnachfrage der Zentralbanken den Markt weiterhin dominiert, was seiner Meinung nach noch jahrelang so bleiben wird.© Redaktion GoldSeiten.de