Bericht zur kritischen Materialbeurteilung der USA: Hohes Risiko bei u.a. Kobalt, Lithium, Kupfer

Das US-Energieministerium (DOE) hat seine Bewertung kritischer Materialien für das Jahr 2023 veröffentlicht, in der die Kritikalität von Materialien für die globalen Lieferketten für saubere Energietechnologien bewertet wurde. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Beurteilung hat das DOE die Liste der kritischen Materialien 2023 des DOE mit energiespezifischen kritischen und nahezu kritischen Materialien bis 2035 erstellt. Die Beurteilung konzentriert sich auf Schlüsselmaterialien mit hohem Risiko einer Versorgungsunterbrechung, die für saubere Energietechnologien unerlässlich sind. Die endgültige Liste umfasst Aluminium, Kobalt, Kupfer, Dysprosium, Elektrostahl (kornorientierter Stahl, nicht kornorientierter Stahl und amorpher Stahl), Fluor, Gallium, Iridium, Lithium, Magnesium, Naturgraphit, Neodym, Nickel, Platin, Praseodym, Terbium, Silizium und Siliziumkarbid."Während unsere Nation den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft fortsetzt, liegt es in unserer Verantwortung, kritische Materiallieferketten zu antizipieren, die für die Herstellung unserer vielversprechendsten Technologien zur Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Endnutzung sauberer Energie benötigt werden, einschließlich Solarzellen, Windturbinen, Leistungselektronik, Beleuchtung und Elektrofahrzeuge", erklärte Alejandro Moreno, amtierender stellvertretender Sekretär für das DOE-Büro für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (EERE). "Letztlich wird die Identifizierung und Entschärfung von Materialkritikalität jetzt sicherstellen, dass eine saubere Energiezukunft für die nächsten Jahrzehnte möglich ist."Da die Material- und Technologiemärkte global sind, hat diese Beurteilung der kritischen Materialien einen globalen Umfang und stellt die nationalen Interessen der USA in diesen Kontext. Für jedes der in dieser Bewertung identifizierten kritischen Materialien wird das DOE eine integrierte Strategie entwickeln, um materialspezifische Risiken anzugehen.Diese Beurteilung ist eine Aktualisierung der Bewertungen in früheren Berichten zur Strategie für kritische Materialien, von denen der erste 2010 vom DOE veröffentlicht wurde. Sie dient als ergänzende Analyse zu anderen von der US-Regierung durchgeführten Kritikalitätsbewertungen, wie z. B. denen des U.S. Geological Survey (USGS) im Auftrag des US-Innenministeriums, und baut auf den Berichten des DOE zur Lieferkette für saubere Energie vom Februar 2022 auf.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de