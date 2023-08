Patrick Yip: Gold und Silber - Was man kaufen sollte, wie viel man besitzen sollte

Patrick Yip von APMEX ist der Meinung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um Gold und Silber zu kaufen. In einem Gespräch mit Investing News teilte er mit, wie viel Metall Anleger besitzen sollten und wo sie den besten Wert finden. Bei der Erklärung, was Gold antreibt, verwies Yip zunächst auf die Abwertung der Währungen als Schlüsselfaktor für das gelbe Metall. Er wies darauf hin, dass M2 - umlaufende Währung plus Sparkonten - in den letzten Jahren um 35% gestiegen ist."Offensichtlich ist die US-Wirtschaft nicht um 35% gewachsen, was zu einer Abwertung der Währung führt", meinte er. "Man fragt sich: 'Wird es so weitergehen?' Nun, die US-Regierung hat mehrere Möglichkeiten. Erstens könnte sie den Haushalt ausgleichen, was wahrscheinlich nicht passieren wird ... zweitens könnte sie die Schulden nicht begleichen, was sie wahrscheinlich auch nicht tun wird, weil das zu Massenunruhen in der Gesellschaft führen wird. Oder drittens, sie können die Geldmenge erhöhen. Also werden sie aufblasen."Yip sieht Gold und Silber als eine Möglichkeit für Investoren, sich gegen diesen Druck zu schützen, und sagte, dass die APMEX-Analyse von 50 Jahren Daten zeigt, dass die optimale Portfolioallokation für Edelmetalle bei 20% liegt. Zur Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Gold und Silber entwickeln könnte, merkte er an, dass Silber das volatilere Metall ist. "Wenn man Silber hinzufügt, nimmt die Volatilität zu und die Rendite steigt. Es kommt also wirklich auf den Anlegertyp an. Es gibt kein Ideal ... wenn Sie mit höherer Volatilität, höherem Risiko und höheren Renditen einverstanden sind, könnten Sie Silber zuweisen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de