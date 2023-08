Wenig Zuspruch bei Gold nach CPI, Kupfer leidet unter China-Ängsten

Der Goldpreis stabilisierte sich am Freitag auf einem einmonatigen Tiefstand, da die jüngsten Daten zur US-Inflation eher gemischte Hinweise lieferten, während die Kupferpreise in dieser Woche angesichts wachsender Sorgen über den Hauptimporteur China starke Verluste hinnehmen mussten, berichtet Investing.com . Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Verbraucherinflation in den USA im Juli gegenüber dem Vormonat stetig anstieg, jedoch weiterhin deutlich über dem jährlichen Zielbereich der Federal Reserve lag und die Märkte wenig optimistisch stimmte.Aktien und andere risikobehaftete Anlagen erlebten nach den Inflationsdaten eine hohe Volatilität, was die Anleger dazu veranlasste, den Dollar als sicheren Hafen dem Gold vorzuziehen. Auch die Inflationsdaten vom Donnerstag haben die Wetten darauf, dass die Fed die Zinsen im September beibehalten wird, kaum beeinträchtigt. Die Märkte zweifeln jedoch zunehmend daran, dass die Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr senken wird, was die Aussichten für Gold schwächt.Die Bullionpreise sowie die breiteren Metallmärkte wurden durch einen Anstieg des Dollar unter Druck gesetzt, da eine Talfahrt auf dem Anleihemarkt und die Unsicherheit über die Zinssätze zu Zuflüssen in den Dollar führten. Der Dollar ist in dieser Woche gestiegen und hat sich in den letzten Monaten angesichts der zunehmenden Wetten darauf, dass die US-Zinsen länger hoch bleiben werden, als sicherer Hafen besser entwickelt als Gold. Höhere Zinssätze sind ein schlechtes Zeichen für Gold und andere Metalle, da sie die Opportunitätskosten für das Halten von Vermögenswerten ohne Rendite in die Höhe treiben.Bei den Industriemetallen stiegen die Kupferpreise am Freitag leicht an, mussten aber in dieser Woche angesichts zunehmender Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche des Hauptimporteurs China starke Verluste hinnehmen. Schwache Inflations- und Handelsdaten aus China zeigten, dass der weltweit größte Kupferimporteur zu Beginn des dritten Quartals kaum eine wirtschaftliche Entlastung erfuhr. Hinzu kamen zunehmende Sorgen über den Immobilienmarkt des Landes, da Berichten zufolge mehrere große Bauträger Schwierigkeiten hatten, ihre Schulden zu bedienen.© Redaktion GoldSeiten.de