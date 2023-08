Andy Schectman: Goldgedeckte BRICS-Währung kommt, aber behalten Sie Saudi-Arabien im Blick

Auch wenn der Zeitpunkt der neuen BRICS-Währung (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) noch eine große Unbekannte ist, ist sie laut Andy Schectman, Präsident und Eigentümer von Miles Franklin, ein unvermeidliches Ergebnis. "Ich glaube, dass die BRICS-Staaten eine gemeinsame Abrechnungswährung herausgeben werden, die durch irgendetwas abgesichert sein wird", sagte Schectman gegenüber Michelle Makori von Kitco News . "Es wird kommen. Ob es nun eine goldgedeckte Währung ist, die in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten oder im nächsten Jahr eingeführt wird, für mich repräsentiert das Bündnis, das aufgebaut wird, die Mehrheit der menschlichen Bevölkerung."Die unmittelbaren Ziele des BRICS-Blocks bestehen darin, das SWIFT-System zu umgehen und die Möglichkeit zu haben, westliche Sanktionen zu umgehen. Und es gibt ein Ereignis, das die Anleger in diesem Zusammenhang genau beobachten müssen - die Teilnahme Saudi-Arabiens am bevorstehenden BRICS-Gipfel. Es wird erwartet, dass das BRICS-Bündnis seine Mitgliedschaft bald erweitern wird. Mehr als 20 Länder haben offiziell um den Beitritt zu den BRICS gebeten, darunter Saudi-Arabien, Argentinien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere. Die Art und Weise, wie der BRICS-Block expandiert, wird jedoch eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Entwertung des Dollar spielen, da die Mitgliedsländer weiterhin darauf drängen, den Greenback loszuwerden und in ihren eigenen Währungen zu handeln."Es gibt diesen Zusammenhalt von Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, um sich von der westlichen Vorherrschaft zu befreien", so Schectman. "Und ich sehe Saudi-Arabien als Dreh- und Angelpunkt für alle Fragen im Zusammenhang mit der Entdollarisierung und der Dollar-Vorherrschaft." Dies alles hängt mit dem Petrodollar zusammen und damit, dass andere Länder den Dollar halten müssen, um Öl von Saudi-Arabien zu kaufen. "Ich sehe Saudi-Arabien als ein sehr wichtiges Rädchen in dieser [Entdollarisierungs-]Bewegung, denn wenn Saudi-Arabien andere Währungen für Öl akzeptiert, wird das Fehlen einer Abrechnung in Dollar erhebliche Auswirkungen haben", erklärte er. "Der Klebstoff, der das Ganze zum Funktionieren bringen wird, ist eine Währung, die mit Rohstoffen, vermutlich Gold, unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie oder Blockchain, unterlegt ist."© Redaktion GoldSeiten.de