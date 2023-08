Palladium - Bullische Trendwende mit Händen zu greifen

Wie erwartet konnte sich der Palladiumpreis in dieser Woche mit einer steilen Kaufwelle von den Tiefs an der mittelfristigen Abwärtszielmarke bei 1.210 USD lösen und sprunghaft ansteigen. Im gestrigen Handel wurde dabei auch die Hürde bei 1.268 USD überschritten und der nächste Widerstandslevel bei 1.300 USD angesteuert. Damit hat sich eine kurzfristige, seit Mitte Juli bestehende und sich dreiecksförmig zuspitzende Konsolidierungsphase nach oben aufgelöst und ein bullisches Signal generiert.Die Chance auf eine Trendwende ist damit gegeben, muss allerdings durch einen Ausbruch über 1.300 USD bestätigt werden. Bis dahin könnte der laufende Kaufimpuls noch Teil der Konsolidierung sein und unter 1.240 USD ein Einbruch auf 1.210 und 1.192 USD folgen.Sollte der Wert dagegen den Bereich um 1.300 USD überwinden, stünde eine Kaufwelle bis 1.343 USD auf der Agenda. Darüber dürfte der neue kurzfristige Aufwärtstrend aufgrund der internen Längenverhältnisse des bisherigen Anstiegs direkt über den Widerstand bei 1.383 USD ausbrechen und bis 1.445 USD führen. An dieser Stelle wäre mit einer ersten mehrtägigen Korrektur zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)