Lobo Tiggre: "Uran ist rezessionssicherer als so ziemlich alles andere außer Gold"

Im Gegensatz zu den meisten Rednern auf der Konferenz vertritt Lobo Tiggre, Herausgeber von The Independent Speculator, zumindest kurzfristig eine bearishe Position zu Gold. Tiggre sprach mit Kitco auf der Rule Symposium Natural Resource Investing 2023 Show in Boca Raton, Florida. "Der offensichtliche Sieg vom Sanfte-Landung-Team ist nicht gut für Gold", meinte Tiggre und bezog sich dabei auf den vorherrschenden Konsens, dass die US-Notenbank die Inflation mit Zinserhöhungen senken kann, ohne eine Rezession auszulösen.Tiggre ist daher "für die nächsten Monate" skeptisch gegenüber Gold, da er davon ausgeht, dass die US-Notenbank danach zu einer taubenhafteren Geldpolitik übergehen wird. "Ich glaube, dass sich für Goldenthusiasten alles Mögliche zum Guten wenden wird, aber bis dahin sollte ein rationaler Spekulant mit Gegenwind rechnen", erklärte er. Tiggre hält eine weitere Konsolidierung im Goldbereich angesichts des Problems der Ressourcenerschöpfung für unvermeidlich.Er ist derzeit besonders optimistisch für Uran. "Ich denke, dass Uran rezessionssicherer ist als so ziemlich alles andere außer Gold, weil es Grundlaststrom ist", sagte Tiggre und fügte hinzu, dass "es am widerstandsfähigsten gegen den Gegenwind ist, den ich in der unmittelbaren Zukunft sehe."© Redaktion GoldSeiten.de