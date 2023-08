Bericht über die Marktbedingungen: Schlecht verwaltete U.S. Mint verdoppelt Produktion

Der Silberpreis ist in den letzten Tagen auf unter 23 Dollar je Unze gesunken, und der Goldpreis notiert derzeit unter 1.940 Dollar. Die Prämien für Silbermünzen, -barren und -ronden fallen weiter, da die Nachfrage im Einzelhandel insgesamt nachlässt. Das Volumen ist wesentlich geringer als im Zeitraum März bis Mai, so dass alle Prägeanstalten ihre Produktionsrückstände schon vor vielen Wochen abbauen konnten.Die notorisch schlecht geführte U.S. Mint hat die Produktion des Silver Eagle plötzlich verdoppelt, da Silberrohlinge nun problemlos vom einzigen Lieferanten der Regierung erhältlich sind.Schlechte Planungspraktiken bei der U.S. Mint , einschließlich der offensichtlichen Weigerung, in Zeiten der Marktflaute (wie jetzt) zusätzliche Silberrohlinge zu horten, haben zu einer stetigen Erosion des Marktanteils dieser einst äußerst beliebten US-Silbermünze geführt. Die Anleger sind der dramatischen Schwankungen der Silver-Eagle-Prämien überdrüssig geworden und wenden sich zunehmend den Produkten anderer staatlicher Prägeanstalten und privat geprägter Ronden und Barren zu, die einen höheren Wert und weniger Volatilität bieten.Ein neuer schwarzer Schwan im Bankensektor, die Nachrichten der US-Notenbank vom Jackson-Hole-Gipfel in diesem Monat und das bevorstehende BRIC-Treffen in Südafrika könnten als Katalysatoren für neue Bewegungen bei den Gold- und Silberpreisen dienen.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 9. August 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.