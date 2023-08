Zeit für eine Wende (Teil 2/2)

Mein Freund Neil Howe hat sein neuestes Buch "The Fourth Turning Is Here" genannt, weil, nun ja, die vierte Wende da ist. Es ist nicht mehr die Jahrzehnte entfernte Krise, die er und der verstorbene William Strauss in ihren Büchern der 1990er Jahre beschrieben haben.Wie letzte Woche erwähnt, dauert jede "Wende" im Allgemeinen 20 bis 25 Jahre. Wir befinden uns in der letzten Hälfte der umwälzendsten und gewalttätigsten Phase der Generationen. In Gesprächen mit Lesern (ich würde sagen, gewöhnlichen Lesern, aber keiner meiner Leser ist gewöhnlich) höre ich die tiefe Besorgnis, dass wir auf eine Periode sozialer und vielleicht sogar kinetischer Konflikte zusteuern. Die extreme Parteilichkeit, nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt, scheint auf eine solche Krise hinzudeuten.Historisch gesehen folgt auf solche Krisen eine Periode des Fortschritts und des sozialen Zusammenhalts, die man sich heute nur schwer vorstellen kann. Aber um diese glückliche Zeit zu erreichen, müssen wir die Probleme ertragen, die die Krise verursachen. Vielleicht ist das naiv, aber ich hoffe, dass das Schlimmste, womit wir es zu tun haben, die Wiederauferstehung einer verlorenen Spezies namens "Bond Vigilantes" und eine Lösung der Schulden- und Wirtschaftskrise ist, die noch in diesem Jahrzehnt kommt.Im Artikel der letzten Woche habe ich die Generationsarchetypen beschrieben, die hinter dem Zyklus stehen, der uns hierher gebracht hat. Wir befinden uns an der Vierten Wende, weil eine "Propheten"-Generation - die Babyboomer - beginnt, die Bühne zu verlassen. Sie haben die Bedingungen geschaffen, die uns hierher gebracht haben, und werden zu einem großen Teil bestimmen, wie der Rest von uns diese Wende vollzieht. Neil hat einige spezifische und vielleicht überraschende Erwartungen für ihren letzten Akt. Heute werde ich einige davon für Sie beschreiben.Lassen Sie mich zunächst das Wort "einige" unterstreichen. In diesen wenigen Artikeln werde ich das Äquivalent von vielleicht 25 Druckseiten über die Vierte Wende schreiben. Die gebundene Ausgabe von "The Fourth Turning Is Here" hat 592 Seiten. Ein Teil davon sind Fußnoten und dergleichen, aber das Buch geht viel, viel tiefer in die Aussichten ein, als ich es kann. Sie sollten es wirklich zur Hauptlektüre in diesem Sommer machen. Es gibt auch eine Audioversion, wenn Sie lieber zuhören. Fast überall, wo ich hinkomme, werde ich gefragt, wie wir mit all den Problemen, die wir haben, das Ende dieses Jahrzehnts überstehen werden.Das Beste, was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, dieses Buch und einige der anderen, die wir besprechen werden, zu lesen, damit Sie die sozialen und politischen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, verstehen können, und dann Ihren eigenen persönlichen Weg durch sie zu finden. In gewissem Sinne werden die Artikel, die ich hoffentlich für den Rest dieses Jahrzehnts schreiben werde, Teil Ihrer Reise sein, während wir gemeinsam herausfinden, wie wir diese turbulente Zeit bewältigen können.Um die Babyboom-Generation zu verstehen, müssen wir sie zunächst definieren. Die Definitionen variieren um einige Jahre an beiden Enden und umfassen ungefähr das Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu den frühen 1960er Jahren. Neil hat einen einfacheren Ansatz: "Wenn Sie sich als Kind an den Zweiten Weltkrieg erinnern, nicht auf dem College waren, als JFK erschossen wurde, oder Woodstock als etwas kennen, das 'Kids' machten, sind Sie zu alt, um ein Boomer zu sein - Sie gehören zur Silent Generation. Aber wenn Sie sich weder an den Moment erinnern können, als JFK erschossen wurde, noch an Jim, Jimi und Janis, als sie noch lebten, sind Sie zu jung - Sie gehören zur Generation X."Das macht mich zu einem bestätigten Boomer. Neil ist auch einer, aber er analysiert unsere Generation mit einer gewissen Distanz. Die Beschreibung ist komplexer, als Sie vielleicht denken. Er weist auf einen bedeutenden Unterschied innerhalb der Babyboomer-Generation hin. "Die Boomer der ersten Welle begannen eher wie die Silent Generation: Sie befolgten die Regeln sorgfältiger, lernten härter, gingen länger zur Schule und heirateten früher. Die Boomer der späten Welle - die in immer jüngerem Alter in die sozialen und familiären Turbulenzen der sechziger Jahre gerieten - gerieten häufiger in Schwierigkeiten, machten seltener einen Hochschulabschluss und heirateten viel später (wenn überhaupt)."Interessanterweise erstreckt sich dieser Unterschied auch auf die wirtschaftlichen Ergebnisse. Frühe Boomer, die ihre Karriere in den "Go-Go"-Jahren vor etwa 1973 begannen, hatten im Allgemeinen ein wohlhabenderes Leben als diejenigen, die in der darauffolgenden Inflations-/Rezessionszeit begannen.Dennoch gibt es für die gesamte Generation Gemeinsamkeiten. In seinem Buch untersucht Neil drei gemeinsame "kollektive Persönlichkeitsmerkmale", die diese Generation auszeichnen. Der erste ist der Individualismus, die Vorstellung, dass sie Institutionen, Ehen, Familien oder sogar einander nicht wirklich brauchten. Dies führte direkt zur kulturellen Rebellion der 1960er Jahre und später zu einer wirtschaftlichen und politischen Rebellion gegen Steuern, Regulierung und eine "große Regierung".Dies geschah auch in früheren Vierten Wenden. Neil beschreibt die Zeit nach dem Bürgerkrieg: "In den frühen 1870er Jahren hatte Amerika die zentrale Lektion des Bürgerkriegs - dass Größe, Effizienz und Planung immer siegen - triumphal auf das nationale Leben übertragen. Die Integration der Menschen in kooperative (wenn auch wettbewerbsfähige) bürgerliche und wirtschaftliche 'Maschinen' wurde zu einer beliebten Metapher für den Fortschritt.In einem noch nie dagewesenen Tempo begannen die Verantwortlichen in den Städten in kolossale Wasserwerke und Brücken zu investieren, die Industriellen in ihre gigantischen Fabriken und Vertriebsnetze. Landesweite Gewerkschaften für Bauern und Arbeiter wurden gegründet. Das lokale Familienunternehmen schien dem Untergang geweiht. "Der Tag des Zusammenschlusses ist gekommen, um zu bleiben", schrieb John D. Rockefeller im Jahr 1880. Der Individualismus ist verschwunden und wird nie mehr zurückkehren."Rockefeller hat sich geirrt. Dieser Individualismus kehrt immer wieder als Teil des Kreislaufs zurück. Doch das, was bei mir und anderen Mitgliedern meiner Boomer-Generation tief verwurzelt ist (Individualismus), das, was wir als Fundament der Zivilgesellschaft betrachten, wird sich irgendwie (ich gebe zu, dass ich nicht weiß, wie, aber die Geschichte legt es nahe) in eine kohäsive Gesellschaft verwandeln. Der zweite Wesenszug der Boomer ist ihre Risikobereitschaft - in Bezug auf ihre Gesundheit, ihre Ehen und ihr Geld.Er zitiert Daten über Motorradunfälle. In den 1970er Jahren waren die Todesopfer bei Motorradunfällen meist unter 30 Jahre alt. Seit den frühen 2010er Jahren sind es meist Menschen über 50. Die gleiche Einstellung zeigt sich auch bei finanziellen Entscheidungen. Trotz des allgemein hohen Einkommens erreicht eine große Zahl von Boomern das Rentenalter mit geringen Ersparnissen.