Die US-Verbraucherpreise sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,20% gestiegen, was unterhalb der Analystenschätzungen von 3,30% lag und über dem Vormonat (3%). Ohne Lebensmittel und Energie lag die Teuerung bei 4,70% nach 4,80% im Vorjahresmonat.Die Inflation hat sich in den vergangenen Monaten deutlich abgekühlt, scheint nun aber wieder etwas stärker zu werden. Jüngst steigen auch die Energiepreise wieder an, was den Trend einer sich wieder erstarkenden Inflation verschärfen könnte.Für die nächste FED-Sitzung am 20.09.2023 rechnen aktuell 89% damit, dass die FED den Leitzins unverändert bei 5,25 – 5,50% belassen wird. 11% setzen auf einen 0,25%-Zinsschritt nach oben. Die Erwartungshaltung zu einer Pause hat sich in den vergangenen 30 Tagen eher gefestigt.Was jedoch nicht ganz in dieses Bild passt, war die Reaktion der Renditen gestern in den USA. Die Renditen bei allen Laufzeiten von 5 bis 30 Jahren bis zogen an.Es fehlt weiterhin ein klares Bild und es sieht so aus, als bräuchten die Marktteilnehmer noch mehr Daten, um sich endgültig für eine Richtung festzulegen. Heute um 14:30 Uhr kommen die Erzeugerpreise, gefolgt vom Verbrauchervertrauen um 16 Uhr.Die angesprochene Unsicherheit zeigt sich auch bei den Edelmetallen. Zunächst reagierte Gold mit einem Anstieg auf die Inflationsdaten, doch dieser wurde dann recht schnell wieder "eingefangen". Im Grunde weiterhin im Abwärtstrend, auch wenn der Druck nachzulassen scheint:Beim Silber sehe ich die Situation weiterhin wie in dieser Woche schon beschrieben. Aktuell notiert der Silber-Future unterhalb der Unterstützung und entweder es gelingt der Bounce nach oben oder der Weg in Richtung <22 USD ist möglich:Auch beim GDX nichts Neues. Das Chartbild unverändert:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport