Palladium - stark gegen den Trend

Quelle Chart: stock3

Die zuletzt sich weiter eintrübenden Aussichten rund um das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium, erfahren derzeit einen charttechnischen Hoffnungsschimmer. Wie man anhand des Charts sieht, wurde das Metall stets um 1.232 USD aufgefangen und eine Nachfragezone hat sich etabliert. Ergänzend zur gestrigen Erholung, gegen den Trend aller anderen Major-Metalle, zieht Palladium aktuell über den Widerstand von 1.300 USD hinaus.Kann dieses Level gehalten werden, eröffnet sich kurzfristiges Erholungspotenzial von mindestens 100 USD je Unze. Oberhalb von 1.400 USD könnte es sogar Impulse in Richtung von 1.565 USD geben.Sollten die Verkäufer hingegen wieder zuschlagen, wäre ein Rückgang unter 1.300 USD mit einem erneuten Test der Unterstützung bei 1.232 USD zu interpretieren. Ein Abtauchen per Tagesschlussstand darunter, dürfte schließlich neuerliches Verkaufspotenzial bis zur nächsten Unterstützung bei 1.129 USD freisetzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.