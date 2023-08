Sinnloser Alarmismus, suspekter ECOWAS-Chef & Polen kauft Gold

Die EU möchte die Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Nahrung ändern, natürlich zugunsten der Gentechnik.Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS scheint einen Angriff auf den Niger vorzubereiten. Chef der ECOWAS ist der Präsident Nigerias, Bola Tinubu. Er soll einer der reichsten Männer Nigerias sein und große Summen Drogengeld gewaschen haben. Kommt der Angriff auf den Niger, ist der nächste Stellvertreterkrieg da.Ein Interview mit der Klimawissenschaftlerin Judith Curry in der New York Post sorgt für Furore. Sie spricht vom Klima-Alarmismus-Komplex, dem man sich als Wissenschaftler entweder unterordnet oder harte Konsequenzen zu tragen hat.Polen kauft erstmals seit Jahren wieder Gold. Von April bis Juni waren es 48,52 Tonnen, womit das Land hinter China und Singapur zum drittgrößten staatlichen Käufer in dem Zeitraum wurde.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)