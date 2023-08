Goldpreisprognose: 33./34. KW 2023

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Anfang November 2022 hat der Goldpreis (12.08.23, 08:10 Uhr bei 1.946 US-Dollar) bei 1.618 $ das letzte 52-Wochen-Tief gesehen. Hier war der Abwärtstrend beendet und der Kurs konnte wieder deutlich zulegen. Im Mai 2023 wurde bei 2.085 $ ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Hier hat sich jedoch altbekannter Widerstand aus den letzten Anläufen gezeigt. Die Notierungen haben zunächst die 1.900er $ Marke noch einmal getestet, die Erholung hat sich dann am Zwischenhoch Ende Juli bei 2.010 $ erschöpft.In der jüngsten Entwicklung gerät nun das Tief aus dem Mai unter Druck. Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. In der vergangenen Woche hat der Goldpreis weiter nachgegeben und nah am Tief geschlossen.Damit dürfte weitere Schwäche ins Haus stehen. Am Montag liegt das Augenmerk auf der Unterstützung um 1.936 $. Sollte diese nachgeben, wäre der Bereich um 1.900 $ das nächste Ziel der Abwärtsdynamik. Über der 1.950er $ Marke könnte der Widerstand am Jahreshoch 2021 im weiteren Wochenverlauf wieder in den Fokus geraten.• Mögliche Tagesspanne: 1.935 $ bis 1.950 $• Nächste Widerstände: 1.962 $ = Jahreshoch 2021 | 1.975 $ = 78,6% Fibo-Level | 1.981 $ = Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 1.942 $ = Vorwochentief | 1.936 $ = Mai-Tief• GD20: 1.947 $Mit Blick auf die gleitenden Durchschnitte des Tagescharts hat der Gold-Future nach Bruch des GD 50 in den neutralen Ausblick gedreht. Notierungen unter dem Mai-Tief würden die Marke bei 1.900 $ unter Druck setzen.• Erwartete Tagesspanne: 1.930 $ bis 1.945 $Ergänzend zum Stundenchart gerät im Tageschart die Unterstützung um 1.935 $ unter Druck. Hier könnte sich zunächst eine Schiebephase bilden.Im Bereich um 1.900 $ zeigt sich mit dem steigenden 200-Tage-Durchschnitt und dem 61,8% Fibonacci-Retracement ein Verbund aus Unterstützungen, der weiteren Abgabedruck eindämmen dürfte.• Mögliche Wochenspanne: 1.920 $ bis 1.970 $Der Kreuzungspunkt des "bullish Crossover" hat eine wichtige Unterstützungsmarke gebildet, die nun nach ihrem Bruch den Widerstand am Jahreshoch 2021 stärkt.Sollte das Mai-Tief nachgeben, wäre ein Test des 200-Tage-Durchschnitts wahrscheinlich.• Mögliche Wochenspanne: 1.900 $ bis 1.960 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)