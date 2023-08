Defla XXL  Noch immer Wahnsinn

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Wir berichteten: China tut alles, um seine Wachstumskrise loszuwerden, Stimulus, Gelddrucken, es klappt noch immer nicht. Nun offizielle Zahlen dazu:China´s Exporte fielen um 14,5% gegenüber dem Vorjahr (Die Erwartung lag bei – 12,5%). Davon fielen die Exporte in Richtung USA um 23% und diejenigen in Richtung EU und Asien um 21%. Das zeigt einen massiven, weltweiten Einbruch der Güternachfrage.Die Teuerung lag in China bei -0,3% (Jahresbasis), offizielle Deflation also.Moodys hat das Kreditrating von 10 US-Banken gesenkt und dies wegen hohen Risiken bei Krediten im Bereich Gewerbeimmobilien.Der US-Verbraucherpreisindex kam mit +0,2% (Monatsbasis) und +3,2% (Jahresbasis) herein. Auch hier keinerlei Daten, welche das Inflationsgeschrei unterstützen würden. Der US-Produktionskostenpreisindex lag bei +0,3%.“Wunschgemäß” und wie von den Zentralbanken bestellt, stieg daher der Kapitalmarktzinssatz(Es fielen die Anleihenkurse),damit sanken AktienGoldund am wenigsten noch der BitCoin© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.