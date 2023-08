Silberpreisprognose: 33./34. KW 2023

Silberpreis Prognose: Kurs innerhalb der Vorwochenspanne (Chart: TradingView

Silberpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Im September 2022 hat der Silberkurs (12.08.23, 14:32 Uhr bei 22,67 US-Dollar) bei 17,56 $ das letzte 52-Wochen-Tief gesehen. Hier war die Korrektur vom letzten lokalen Hoch aus Februar 2021 (30,09 $) beendet und der Kurs hat wieder nach oben gedreht. Das Hoch des Jahres 2022 konnte jedoch bisher nicht wieder erreicht werden, der Kurs pendelt aktuell zwischen 22 und 23 US-Dollar.Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. In der vergangenen Woche ist Silber unter die 23-Dollar-Marke gebrochen und hat danach um 22,75 $ konsolidiert.Mit einem Schlusskurs nah am Vorwochentief dürfte die Abwärtstendenz auch am Montag andauern und einen schwachen Wochenstart initiieren.• Zu erwartende Tagesspanne: 22,40 $ bis 22,90 $• Nächste Widerstände: 23,67 $ = Vorwochenhoch | 26,94 $ = Jahreshoch 2022 | 30,09 $ = Jahreshoch 2021• Wichtige Unterstützungen: 22,58 $ = Vorwochentief | 21,42 $ = Jahrestief 2021 | 17,56 $ = Jahrestief 2022• GD20 (Std): 22,69 $Mit Notierungen unter dem Vorwochentief würde als nächstes die 22er $ Marke unter Druck kommen. Übergeordnet finden sich nächste Unterstützungen bei 21,30 bis 21,50 US-Dollar.• Erwartete Tagesspanne: 22,30 $ bis 22,80 $Ergänzend zum Stundenchart wurde im Tageschart nun auch die Unterstützung des 200-Tage-Durchschnitts gebrochen. Damit wäre nach weiteren Verlusten in Richtung 22 $ ein Re-Test der Zone um 23,20 $ möglich.• Mögliche Wochenspanne: 22,10 $ bis 23,30 $Mit Notierungen unterhalb der gleitenden Durchschnitte dürfte eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich sein. Nächste Ziele liegen bei 22,10 $ und 21,40 $Sollte der Kurs hingegen über den GD 200 zurückkommen, würde die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends auf den Plan kommen.• Mögliche Wochenspanne: 21,40 $ bis 22,60 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)