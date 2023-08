Kitco-Umfrage: Analysten bleiben geteilter Meinung, Kleinanleger weiterhin bullisch

Gold tendierte mit Veröffentlichung der US-CPI- und -PPI-Daten nach unten, was zeigte, dass der Inflationsdruck weiterhin bestehen blieb. Dem gelben Edelmetall fehlte es an klarer Richtung, während die Marktteilnehmer geteilter Meinung sind, ob weitere Zinserhöhungen am Horizont liegen. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren jeweils vier (31%) bullisch sowie bearisch eingestellt. Fünf (38%) erwarten hingegen Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 573 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 320 (56%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 155 (27%) erwarten einen Preisrückgang, während 98 (17%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de