Neues Allzeithoch bei Gold? Einige Analysten erwarten 2.500 Dollar je Unze

Der Goldpreis ist auf dem besten Weg, im Jahr 2024 ein neues Allzeithoch zu erreichen. Grund dafür sind die sinkenden Zinsen und die sich abzeichnenden Rezessionsängste, die die Rolle des Goldes als sicherer Hafen verstärken, berichtet CNBC . "Ich sehe Gold Ende 2023, Anfang 2024 auf einem Niveau von über 2.100 Dollar", erklärte Bart Melek, Managing Director und Global Head of Commodity Strategy bei TD Securities, und führte seinen Optimismus auf eine mögliche Pause im Straffungszyklus der US-Notenbank zurück."Ich bin positiv für Gold gestimmt, da ich glaube, dass die Fed ihre Politik von ihrem derzeitigen restriktiven Kurs abbringen wird. Dies wird meiner Meinung nach geschehen, bevor das Inflationsziel von 2% erreicht ist", so Melek in einer E-Mail an CNBC. Gold hat in den letzten 12 Monaten die meisten anderen wichtigen Anlageklassen übertroffen, schrieb Melek in einem kürzlich erschienenen Bericht und führte dies auf die Fähigkeit des gelben Metalls zurück, steigenden Zinsen zu widerstehen, sowie auf seinen Wert als sichere Wette gegen Inflation.Einige Analysten sind besonders optimistisch, was Gold betrifft, und haben ein Ziel von 2.500 Dollar bis Ende nächsten Jahres genannt - das sind mehr als 26% mehr als der aktuelle Stand. "Mein Ziel sind 2.500 Dollar bis Ende 2024 ... Das hat viel damit zu tun, dass die rezessiven Kräfte im Laufe dieses Jahres einsetzen und sich 2024 verstärken könnten", meinte David Neuhauser, Gründer von Livermore Partners. "2024 ist der Zeitpunkt, zu dem ich erwarte, dass Gold ausbricht und neue Höchststände und darüber hinaus erreicht."© Redaktion GoldSeiten.de