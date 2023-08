Euro Manganese legt Geschäftsergebnisse für das 3. Quartal 2023 und Bericht zu Projektentwicklungen vor

TELEFONKONFERENZ 1 - Für das nordamerikanische und britische/europäische Publikum Nordamerika Vereinigtes Königreich/Europa Datum Montag, 11. September 2023 Montag, 11. September 2023 Uhrzeit 8:30 Uhr PDT | 11:30 Uhr EDT 16:30 Uhr BST | 17:30 Uhr CEST Anmeldung: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d_J7uZPBQxqfMjpuq2P1eg

VANCOUVER, 14. August 2023 - Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, wichtige Entwicklungen im dritten Geschäftsquartal und bis zum heutigen Tag bekanntzugeben. Das Unternehmen hat nun seinen Abschluss für das dritte Geschäftsquartal zum 30. Juni 2023 sowie den Lagebericht und die Analyse der Geschäftsführung vorgelegt. Das Geschäftsjahr von Euro Manganese endet am 30. September.- Vergabe des EPCM-Vertrags an Wood für die Entwicklung der Aufbereitungsanlage in Chvaletice. Das Unternehmen hat Wood Australia nach einem strengen Auswahlverfahren als Partner für Engineering, Beschaffung und Baumanagement (Engineering, Procurement und Construction Management, "EPCM") ausgewählt. Der Vertrag besteht aus zwei Phasen, die durch eine Genehmigungsphase getrennt sind. Phase 1 umfasst das Front End Engineering Design ("FEED") und wird voraussichtlich etwa 12 Monate dauern. Phase 2 ist die EPCM-Phase, die Detailplanung, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme umfasst. Eine endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, "FID") soll vor dem Beginn von Phase 2 getroffen werden. Der Erhalt der FID vom Verwaltungsrat setzt voraus, dass die ausstehenden Genehmigungen und die Projektfinanzierung (Fremd- und Eigenkapital) gesichert sind.- Überarbeitete ESIA soll erneut vorgelegt werden, keine Auswirkungen auf den Zeitplan bis zur FID zu erwarten. Die Arbeiten zur Beantwortung der eingegangenen Stellungnahmen zum Thema Lärmschutz kommen gut voran. Das Unternehmen rechnet mit einer positiven Entscheidung über die überarbeitete Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") vor Ende 2023.- Die Vorbereitungen für andere wichtige Genehmigungen kommen gut voran. Die Unterlagen für die Landplanungsgenehmigung sind im Wesentlichen vollständig und werden nach Erhalt der Auflagen aus der genehmigten ESIA fertiggestellt. Die Landplanungsgenehmigung wird nach Genehmigung der ESIA beantragt. Die Baugenehmigung ist ein Ergebnis der FEED-Phase des Engineerings und wird voraussichtlich Mitte 2024 eingereicht werden.- Produktion von 99,9 % reinem HPEMM in der Chvaletice-Demonstrationsanlage führt zu einer erheblichen Risikominderung im Prozessablauf. Externe Labortests haben bestätigt, dass die erste Probe des hochreinen elektrolytischen Manganmetalls ("HPEMM") die Zielspezifikationen der Demonstrationsanlage erfüllt.- Die Produktion von hochreinem Mangansulfat-Monohydrat ("HPMSM") soll in naher Zukunft anlaufen. Korrosion im Inneren des Kristallisators aufgrund eines Herstellungsfehlers hat zu einer verzögerten Produktion von HPMSM-Material geführt, das den Spezifikationen entspricht. Dieses Problem wurde behoben, und die Produktion von HPMSM wird voraussichtlich in den kommenden Wochen wieder aufgenommen werden. Die Proben werden dann zur Untersuchung an externe Labors geschickt.- Der Abnahmetrichter ist weiterhin voll mit 200.000 Tonnen HPMSM aus Chvaletice (über 100 % der jährlichen Produktionskapazität), die jetzt im Gespräch sind. Die Parteien bewegen sich durch den Verkaufstrichter, und neue Abnehmer sind in den Prozess eingetreten. Mehrere größere potenzielle Kunden haben dem Unternehmen noch keine Tonnage zugewiesen, jedoch die Erwartung geäußert, dies in naher Zukunft zu tun. Das Unternehmen strebt an, 80 % der Produktionskapazität im Rahmen von Abnahmeverträgen zu liefern, um die Projektfinanzierung zu unterstützen.- Wesentliche Aspekte der Scoping-Studie für die Bécancour-Auflösungsanlage veröffentlicht. Die Scoping-Studie ergab eine starke vorläufige Projektwirtschaftlichkeit mit einem Kapitalwert (Net Present Value, "NPV") nach Steuern von 190 Millionen CAD bei einem Abzinsungssatz von 8 %, einem internen Zinsfuß ("Internal Rate of Return, IRR") nach Steuern von 26 % und einer Amortisationsdauer von etwa 4 Jahren. Die wirtschaftliche Analyse hat eine Fehlermarge von -30 %/+50 % und wurde auf einer unveränderten und konstanten Dollarbasis durchgeführt, ohne Berücksichtigung von Inflation oder staatlichen Subventionen.- Das Anfangskapital wird auf 110,8 Millionen CAD geschätzt, einschließlich 15,1 Millionen CAD für unvorhergesehene Ausgaben. Ein wichtiger Aspekt der Auflösungsanlage ist die kurze Bauzeit von 2 Jahren für die Planung und den Bau. Die Produktionskapazität der Anlage wird auf 48.500 Tonnen pro Jahr ("tpa") HPMSM geschätzt, wobei von einer ausreichenden Versorgung mit HPEMM-Rohmaterial ausgegangen wird. Nach Prognosen der CPM Group könnte dies bis zu 20 % des für 2027 in Nordamerika prognostizierten Bedarfs nach HPMSM decken. Es gibt in Nordamerika derzeit keine Verarbeitungskapazität oder Produktion von Mangan in Batteriequalität.- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Manganese Metal Company ("MMC") zur Lieferung von HPEMM. Die Absichtserklärung bietet die Möglichkeit, die Anlage in Bécancour mit HPEMM von MMC und/oder mit HPEMM aus dem unternehmenseigenen Chvaletice-Manganprojekt ("CMP") in der Tschechischen Republik zu versorgen. Dadurch kann die Anlage in Bécancour den nordamerikanischen Markt möglicherweise schon Mitte 2026 beliefern und dem Unternehmen damit Cashflows verschaffen.- WSP wird mit der Durchführung der Durchführbarkeitsstudie für die Auflösungsanlage in Bécancour beauftragt. Die Durchführbarkeitsstudie wird das Projektdesign, die Kosten, die Wirtschaftlichkeit und die Abnahmemöglichkeiten für Kunden näher definieren. Die Studie wird voraussichtlich Mitte 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Finanzierung. Es wird erwartet, dass die Genehmigungen parallel zur Studie erteilt werden, um den Weg zur Produktion zu erleichtern.- Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ("W8banaki"). Die Vereinbarung legt fest, wie das Unternehmen und die W8banaki offen und regelmäßig kommunizieren und zusammenarbeiten wollen, um das Projekt Bécancour in beiderseitigem Einvernehmen zu entwickeln, insbesondere in der Bewertungs- und Planungsphase.- Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von ca. 10,9 Millionen CAD zum Ende des 3. Geschäftsquartals (30. Juni 2023), verglichen mit 13,8 Millionen CAD zum Ende des 2. Geschäftsquartals (31. März 2023). Der Rückgang der liquiden Mittel ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen: Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projektfortschritt, einschließlich der Vergabe des EPCM-Vertrags, die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage, bestimmte Pachtzahlungen für Grundstücke, Änderungen der ESIA sowie Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung und der Geschäftsstelle. Zusätzliche Ausgaben fielen für die Due-Diligence-Prüfung des Standorts und den Abschluss der Scoping-Studie für die Bécancour-Anlage an, in der der Bau und Betrieb einer Auflösungsanlage im Hafen von Bécancour in Québec evaluiert wird.- Ausreichende Finanzmittel für die Erreichung der kurzfristigen Projektmeilensteine, einschließlich des Vorantreibens der Genehmigungsverfahren für das Chvaletice-Projekt, des Abschlusses der Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage und ihres ersten Betriebs sowie der allgemeinen und administrativen Ausgaben für die nächsten 12 Monate. Zusätzliche Finanzmittel werden für die Durchführung der EPCM-Dienstleistungen für das Projekt, bestimmte geplante Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken, den zukünftigen Betrieb der Demonstrationsanlage sowie den Bau zukünftiger Infrastrukturen und Einrichtungen für das Chvaletice-Projekt und für die Weiterentwicklung der nordamerikanischen Strategie des Unternehmens, einschließlich der Durchführbarkeitsstudie für die Bécancour-Anlage, benötigt."Wir haben das Chvaletice-Manganprojekt im dritten Quartal des Geschäftsjahres und bis heute weiter vorangetrieben. Die Produktion von hochreinem Manganmetall nach Spezifikation in der Chvaletice-Demonstrationsanlage war ein bedeutender Meilenstein. Darüber hinaus signalisiert die Ernennung von Wood als EPCM-Partner unser Engagement für den Bau einer Anlage von Weltklasse in der Tschechischen Republik zur Herstellung von hochreinem Mangan, einem wesentlichen Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf die Produktion von hochreinem Mangansulfat in unserer Demonstrationsanlage vor Ort, die unseren Prozessfluss weiter optimieren und unsere Fähigkeit zur großtechnischen Herstellung von Manganprodukten in Batteriequalität unter Beweis stellen wird.Die Entwicklungen in unserem Bécancour-Projekt im Anschluss an das Quartal machen diese Möglichkeit für das Unternehmen und seine Interessenvertreter immer attraktiver. Die positive Scoping-Studie ergab eine überzeugende vorläufige Projektwirtschaftlichkeit bei bescheidenem Anfangskapital und einer geschätzten kurzen Bauzeit von 2 Jahren. Wir beabsichtigen nun, mit einer Durchführbarkeitsstudie fortzufahren, um das Anlagendesign, die Kosten und die Wirtschaftlichkeit weiter zu verfeinern. Unsere Absichtserklärung mit MMC gibt uns Flexibilität bei den Rohstoffen und die Möglichkeit, Bécancour möglicherweise als eigenständiges Projekt zu betreiben. Noch wichtiger ist, dass dies einen Weg aufzeigt, um die Produktion und den Cashflow des Unternehmens um mindestens ein Jahr vorzuverlegen, und zwar im Vorfeld unseres Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik. Ich freue mich sehr über den potenziell bedeutenden Wert, den Bécancour für unsere Interessenvertreter haben könnte."Euro Manganese wird zwei separate Telefonkonferenzen abhalten, um die interessierten Parteien in ihren jeweiligen Zeitzonen zu bedienen. Der Inhalt der beiden Konferenzen ist derselbe. Wiederholungen und Abschriften beider Gespräche werden auf der Webseite von Euro Manganese verfügbar sein: www.mn25.caEuro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Chvaletice-Manganprojekt wurden unter der Aufsicht von Frau Andrea Zaradic, P. Eng. erstellt, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Chvaletice-Manganprojekt wurden unter der Aufsicht von Frau Andrea Zaradic, P. Eng. erstellt, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Frau Zaradic hat die Informationen bezüglich der Produktion von HPEMM in der Demonstrationsanlage und der Produktion von HPMSM nach Spezifikation geprüft und genehmigt und hat der Aufnahme der Angelegenheiten in diese Pressemitteilung auf der Grundlage der Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zugestimmt. 