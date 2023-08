WTI-OIL scheitert zunächst am Widerstand

Quelle Chart: stock3

Zuletzt am 9. August coverten wir hier an dieser Stelle das schwarze Gold in Form des WTI-OIL. Der erreichte Widerstandsbereich und die Steilheit der Bewegung standen im Fokus.Trendfolgend war ein Ausbruch denkbar, doch direkt nach dem Tag des Ausbruchs über 83,48 USD tauchte das US-OIL wieder ab. Auf aktuellem Niveau und über 81,70 USD ist jedoch bereits eine Chance zur Stabilisierung gegeben. Ein erneuter Anstieg über 83,48 USD dürfte im weiteren Verlauf für weitere Zugewinne in Richtung von 90,00 USD je Barrel sorgen.Doch Vorsicht, denn die steile Aufwärtstrendlinie wurde bereits gebrochen. Sofern jetzt auch noch die Marke von 81,70 USD per Tagesschluss fällt, droht hingegen ein Test der Unterstützung bei 79,80 USD. Speziell darunter könnte es weiter abwärts bis 77,00 USD gehen, bevor im Worst-Case ein Test der Unterstützung bei 73,15 USD drohen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.