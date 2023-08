Goldmarkt jetzt an einem wichtigen Wendepunkt

In gewissem Sinne ist der Goldpreis in Fiatgeld irrelevant, denn Gold hat einen inneren Wert, der zeitlos ist. Angesichts der Tatsache, dass Fiatgeld immer mehr dazu tendiert, völlig wertlos zu werden, ist der einzige Grund, warum wir den Goldpreis im Vergleich zu verschiedenen Währungen verfolgen, der, dass wir versuchen, die Zeiten zu erkennen, in denen wir das meiste Gold für unser Fiatgeld bekommen können, solange es noch geht.Was die Entwicklung von Gold im Vergleich zu Fiatwährungen für den Rest des Jahres betrifft, so spielen zwei wichtige Faktoren eine Rolle. Der eine ist die Frage, ob und wann die BRICS-Staaten eine neue goldgedeckte Währung einführen werden, und das könnte bereits am 22. dieses Monats entschieden werden, wenn die BRICS-Staaten ein großes, wichtiges Treffen abhalten. Die andere ist die mögliche Auswirkung eines Absturzes der Märkte, der durch eine sich verschärfende Bankenkrise infolge der anhaltend relativ hohen Zinssätze ausgelöst wird.Sollten die BRICS in Kürze eine goldgedeckte Währung einführen, wäre dies der endgültige Sargnagel für den Dollar und würde ihn voraussichtlich ins Trudeln bringen, was dem Goldpreis in Dollar natürlich zugute käme. Was Letzteres betrifft, so dürfte ein Marktabsturz den Goldpreis aufgrund einer reflexartigen Reaktion auf den Dollar vorübergehend nach unten drücken, allerdings nicht so stark wie 2008, und er dürfte wieder kräftig anziehen, sobald klar ist, dass die Absturzphase vorbei ist.Dennoch würden die Edelmetallaktien aufgrund von Nachschussforderungen und dem üblichen wahllosen Dumping wahrscheinlich stark unter Druck geraten, aber auch sie sollten sich dann wieder kräftig erholen.Es ist immer die Rede davon, dass der Goldpreis (und Silberpreis) künstlich unterdrückt wird. Wir sprechen nicht viel über Marktmanipulationen, weil wir davon ausgehen, dass Märkte, die manipuliert werden können, dies auch tun. Es genügt jedoch zu sagen, dass die Gold- und Silberpreise in dem Maße, in dem sie von manipulativen Kräften unterdrückt werden, aus dieser Unterdrückung ausbrechen und in die Höhe schießen werden, wenn der Druck, zum Mittelwert zurückzukehren, stark genug wird, und zwar wahrscheinlich über das Ziel hinausschießen wird.Nachdem wir also die wichtigsten Faktoren, die derzeit eine Rolle spielen, betrachtet haben, wollen wir uns nun den Charts zuwenden. Beginnen wir mit dem langfristigen 13-Jahres-Chart für Gold in US-Dollar, um uns daran zu erinnern, dass der Goldpreis bereits über seinen Höchststand von 2011 ausgebrochen ist, was auf die große Rally in den Jahren 2019 und 2020 zurückzuführen ist, aber seit seinem Höchststand Mitte 2020 steckt er in einer riesigen Handelsspanne fest. Einschließlich des Höchststandes von 2020 ist er nun schon dreimal an den Widerstand am oberen Ende dieser Handelsspanne gestoßen und bewegt sich derzeit nicht weit darunter.Wenn die BRICS-Staaten also bald eine goldgedeckte Währung einführen, könnte der Kurs eindeutig über diesen Widerstand ausbrechen und einen starken Aufwärtstrend erreichen. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist und es zu einem Absturz der Märkte kommt, besteht die Möglichkeit, dass der Goldpreis fällt, doch angesichts seines derzeitigen hohen Niveaus gilt es als unwahrscheinlich, dass er unter die rote Linie im Chart fällt, die die untere Begrenzung der sich leicht ausweitenden Handelsspanne markiert.In diesem Szenario würden, je nachdem, wie die Märkte zu diesem Zeitpunkt aussehen, Gold und Anlagen im Edelmetallsektor auf "Ausverkaufspreise" fallen, bevor es wahrscheinlich zu einer massiven Erholungsrally kommt.Auf dem 4-Jahres-Goldchart können wir den Anstieg in den Jahren 2020 und 2021 und die große Handelsspanne, die darauf folgte, im Detail sehen. Diese Handelsspanne hält nun schon seit 3 Jahren an, aber es ist wichtig zu beachten, dass Gold im Vergleich zu einigen anderen wichtigen Währungen, wie dem japanischen Yen, der oben in diesem Chart zu sehen ist, nicht statisch war. Die Widerstandsmarke am oberen Ende der Handelsspanne im Bereich zwischen 2.000 und 2.100 Dollar ist eindeutig sehr wichtig, und wenn es dem Goldpreis gelingt, diese Marke zu überwinden, wird dies wahrscheinlich einen größeren Aufwärtstrend auslösen.Das 6-Monats-Chart von Gold sieht ermutigend aus, da es sich derzeit am rechten Schultertief eines vermuteten Kopf-Schulter-Tiefs zu befinden scheint, eine Interpretation, die durch die sehr positive Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte und das sich verbessernde Momentum (MACD) unterstützt wird.