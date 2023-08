Polens Zentralbank steigert im Juli ihre Goldkäufe und hält nun 300 Tonnen Gold

Die polnische Zentralbank, Narodowy Bank Polski (NBP), hat im Juli wieder Gold gekauft, und zwar in großem Stil. Die neuesten Daten zu den "offiziellen Währungsreserven" auf der NBP-Website und in der IFS-Datenbank (International Financial Statistics) des IWF zeigen, dass die NBP ihre Goldbestände Ende Juli 2023 im Vergleich zu Ende Juni 2023 um mehr als 22 Tonnen Gold aufgestockt hat.Dies bedeutet, dass die NBP nun schon vier Monate in Folge Gold gekauft hat und in dieser Zeit 71 Tonnen Gold zu ihren monetären Goldreserven hinzugefügt hat: 14,93 Tonnen im April, 19,91 Tonnen im Mai, 13,69 Tonnen im Juni und nun weitere 22,39 Tonnen im Juli. Dies bedeutet auch, dass die polnische Zentralbank im Juli die bisher größte monatliche Aufstockung ihrer Goldreserven in diesem Jahr getätigt hat. Nach den Goldkäufen im Juli hält die NBP nun 299,47 Tonnen Gold und liegt damit nur noch knapp unter 300 Tonnen.Mit 300 Tonnen staatlicher Goldreserven liegt Polen unter den 20 größten staatlichen und supranationalen Goldbesitzern der Welt auf Platz 20 und auf Platz 18, wenn man den IWF und die EZB nicht berücksichtigt. Das Gold in der Bilanz der polnischen Zentralbank ist nun 17 Mrd. Euro wert (Ende Juli), gegenüber 15,65 Mrd. Euro (Ende Juni). In US-Dollar ausgedrückt ist das polnische Gold jetzt 18,83 Mrd. USD wert (Ende Juli), gegenüber 16,96 Mrd. USD (Ende Juni).Durch den Kauf von 22,4 Tonnen Gold im Juli erhöht sich auch der Anteil des Goldes an den gesamten Währungsreserven der NBP von 9,4% auf 10,3%, und obwohl dieser Wert nun zweistellig ist, liegt er immer noch weit unter dem Anteil des Goldes an den gesamten Währungsreserven der meisten großen goldhaltenden Zentralbanken der Länder der Europäischen Union wie Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Österreich, Portugal und Spanien.Die Goldkäufe der NBP im Juli dürften niemanden überraschen, der den vorherigen BullionStar-Artikel zu diesem Thema gelesen hat. In diesem Artikel vom 2. August 2023 wird erklärt, dass die NBP plant, in diesem Jahr mindestens 100 Tonnen Gold zu kaufen (wahrscheinlich in London) und diese 100 Tonnen Gold dann umgehend von London nach Polen zurückzufliegen.Ich zitiere: "Die 100 Tonnen Gold, die die NBP im Jahr 2023 kaufen will, sind mit 48,5 Tonnen bereits erreicht. Ähnlich wie im Jahr 2019 kauft die NBP ihr Gold höchstwahrscheinlich in London auf dem Interbankenmarkt mit Hilfe der Bank of England. Bei der derzeitigen Akkumulationsrate von April bis Juni 2023 bedeutet dies, dass die polnische Zentralbank zwischen Juli 2023 und September 2023 weitere 50 Tonnen kaufen könnte." Dieser Teil meiner obigen Vorhersage erfüllt sich genau nach Plan.Und der zweite Teil meiner Vorhersage ist, dass die Polen diese neu erworbenen 100 Tonnen Gold mit der gleichen Luftfracht- und Sicherheitstransportlogistik wie im Jahr 2019 nach Polen zurückfliegen werden (hauptsächlich zum NBP-Tresor in Poznań). Wie in demselben Artikel erläutert: "Ähnlich wie 2019 und im Einklang mit dem, was Glapiński [NBP-Präsident Adam Glapiński] sagte, dass 'wir mindestens weitere 100 Tonnen Gold kaufen und ebenfalls in Polen behalten wollen', werden diese zusätzlichen 100 Tonnen Gold dann auf dem Luftweg von London zurück nach Polen gebracht, wahrscheinlich im letzten Quartal 2023, möglicherweise ab Oktober."Wie viele andere Zentralbanken in der Welt gibt die polnische Zentralbank jeden Monat ihre monetären Goldbestände (in Millionen Feinunzen mit zwei Dezimalstellen) an die Datenbank International Financial Statistics (IFS) des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiter. Der World Gold Council (WGC) wiederum stützt seine Goldbestandsdaten der Zentralbanken auf die IFS-Daten (für Länder, die zur IFS beitragen). Diese IFS-Daten haben jedoch eine gewisse Verzögerung und wurden beispielsweise für die polnischen Goldbestände im Juli erst am Freitag, den 10. August, in die IFS-Datenbank aufgenommen.Die polnische Zentralbank veröffentlicht die aktualisierten Goldbestände jedoch mit einer kürzeren Verzögerung, nämlich nur eine Geschäftswoche nach Monatsende. Die NBP tut dies über ihre monatliche Veröffentlichung der offiziellen Währungsreserven, die in diesem Monat am Montag, dem 7. August, veröffentlicht wurde. Aus dem offiziellen Bericht der NBP über die Währungsreserven für den Monat Juli 2023 geht in Registerkarte 3 (US-Dollar-Version) hervor, dass der Wert der polnischen Goldreserven Ende Juli 18.828,1 Millionen US-Dollar betrug. Dies ist eine Bewertung zum Monatsende auf der Grundlage des LBMA-Goldpreises am 31. Juli 2023.Aus irgendeinem Grund verwendet die NBP für ihre Monatsendbewertung den AM-LBMA-Goldpreis (vormittags) und nicht die PM-Version (nachmittags), und am 31. Juli betrug der AM-LBMA-Goldpreis (der durch eine Bullionbank-Auktion von nicht zugewiesenen Goldguthaben abgewickelt wurde) 1.955,55 USD je Feinunze. Dies bedeutet, dass die polnische Zentralbank am 31. Juli 9.628.033 Unzen Gold oder 299,47 Tonnen besaß. Wie Sie sehen können, ist dies identisch mit der jetzt in der IFS-Datenbank gemeldeten Zahl von 9,63 Millionen Unzen.