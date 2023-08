WGC: Chinas Goldmarkt im Juli 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog vergangene WOche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Juli. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Sowohl der LBMA-Goldpreis AM in USD als auch der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB erholten sich im Juli; letzterer verzeichnete jedoch aufgrund des stärkeren RMB einen geringeren Anstieg.• Die Goldabhebungen an der Shanghaier Goldbörse (SGE) beliefen sich auf 115 t, was einem Rückgang von 8% gegenüber dem Vormonat und 28% gegenüber dem Vorjahr entspricht; Druck entstand durch einen RMB-Goldpreis auf Rekordniveau, einem schwachen Wirtschaftswachstum und der Saisonalität.• Die schwierigeren Bedingungen könnten den lokalen Goldpreisaufschlag im Juli nach oben getrieben haben.• Die chinesischen börsengehandelten Gold-ETF verzeichneten im Juli einen weiteren leichten Zufluss von 52 Mio. USD (368 Mio. RMB); das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) erreichte 3,2 Mrd. USD (23 Mrd. RMB) und die Bestände stiegen um 0,7 Tonnen auf 50,9 Tonnen.• Die chinesische Zentralbank (People's Bank of China, PBoC) meldete im Juli ihren neunten Goldkauf in Folge und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven um 23 Tonnen auf 2.136 Tonnen.Der Analyst Ray Jia geht davon aus dass die Bemühungen um eine wirtschaftliche Wiederbelebung Chinas dem Goldverbrauch zugute kommen könnten. So dürfte die lokale Goldnachfrage im August noch verhalten ausfallen, aber aufgrund verschiedener Faktoren ab September wieder zulegen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org.© Redaktion GoldSeiten.de