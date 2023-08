Zeit für eine Wende (Teil 3/3)

Quelle: Amazon

Im Alten Testament wird König Salomo als der weiseste aller Männer dargestellt. Er schrieb seine Weisheit nicht nur im Buch der Sprüche nieder, während er sich mit 700 Frauen und 300 Konkubinen herumschlug, sondern wurde in den 1960er Jahren (etwa 3.000 Jahre nach seinem Tod) mit ein wenig Hilfe von Pete Seeger und den Byrds auch zu einem Songwriter, der die Charts eroberte."Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)" ist fast vollständig aus Salomos Buch Prediger entlehnt. Schon im 10. Jahrhundert v. Chr. wussten die Menschen, dass das Leben Jahreszeiten hat, dass das Beste und Schlimmste kommt und geht und später wiederkehrt. Diese Botschaft fand in den 1960er Jahren großen Anklang und würde wahrscheinlich auch heute noch nachklingen, wenn der heutige Musikgeschmack es zuließe.Heute werden wir die Besprechung von Neil Howes meisterhaftem neuen Buch "The Fourth Turning Is Here" fortsetzen und uns dabei auf die wichtige Rolle der Generation der Millennials in der kommenden Krise konzentrieren. Dann werden wir darüber nachdenken, wie die Krise aussehen könnte. Und schließlich - weil ich immer versuche, die positive Seite zu sehen - werden wir uns überlegen, was Neil in der darauf folgenden "Ersten Wende" erwartet.Erinnern Sie sich an das hier?Vor den frühen 1980er Jahren hielt es niemand für nötig, andere Autofahrer darüber zu informieren, dass ein Kleinkind im Auto saß. Wir fuhren alle völlig ahnungslos herum. Dann tauchten diese kleinen Schilder an den Heckscheiben auf, und sie verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Aber warum? Wer hat sie gekauft?Diejenigen, die damals Babys bekamen, gehörten größtenteils der Babyboom-Generation an. Die Babys gehörten zu dem, was wir heute die Millennial-Generation nennen. Diese kleinen Schilder verraten etwas über beide. Die Eltern der Boomer-Generation, die die Besessenheit ihrer Altersgruppe von "Werten" widerspiegeln, wollten beweisen, dass sie die besten Eltern aller Zeiten sind, indem sie ihre Kinder vor allem möglichen Schaden bewahren.Was die Babys betrifft, so wissen wir aus der Psychologie, dass frühkindliche Erfahrungen unsere Persönlichkeit auf unbewusste, aber wirkungsvolle Weise prägen. Die Millennials, die sich von ihren Eltern so wertgeschätzt und beschützt sahen, reiften zu den (im Allgemeinen) risikoscheuen, regelkonformen Erwachsenen heran, die wir heute kennen. Neil Howe stellt dies in seinem Buch fest:"Die Millennial-Kindheitsära signalisierte die Ankunft von Amerikas vierter großer Episode moralischer Panik über Kinder, in einem Nach-Erwachen-Rhythmus, der bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreicht. Von gummigepolsterten Spielplätzen, Metalldetektoren in Schulen und drogenfreien Zonen bis hin zu Amber Alerts, Megan-Gesetzen und Code Adams begann sich eine neue Mauer der Wachsamkeit der Erwachsenen um die Welt der Kindheit zu erheben.Die Strafverfolgung und die öffentliche Stigmatisierung wendeten sich mit großer Wucht gegen Kindesmissbrauch. Ende der 90er Jahre zeigten die meisten Messungen, dass sich die Häufigkeit von Kindesaussetzungen, Ausreißern und elterlicher Gewalt dramatisch verbessert hatte. Die Kinder der Jahrtausendwende wehrten sich nicht gegen die Bevormundung. Sie begrüßten sie. Sie verstanden die Logik: Sie waren etwas Besonderes und daher schützenswert."Diese Einstellung setzte sich bis ins Erwachsenenalter fort, als die Eltern der Boomer die Kinder der Millennials zu immer höherer Bildung und persönlicher Leistung drängten. Erfolg sei ihr Geburtsrecht, dachten sie. Doch die Geschichte griff ein. Die Kinder der 1980er Jahre erreichten das Erwachsenenalter gerade rechtzeitig für die Dotcom-Pleite, den 11. September und die Große Rezession. Dann hatten sie ein paar gute Jahre, bis die Pandemie ihr Leben erneut durcheinanderbrachte.Nach all diesen Herausforderungen sind Millennials weiterhin von der Risikovermeidung besessen. Sie bleiben in der Nähe ihrer Eltern - und erhalten oft die Art von finanzieller Unterstützung, die ich letzte Woche erwähnt habe - und suchen stabile Arbeitsplätze mit guten Sozialleistungen, anstatt das Risiko einzugehen, ein neues Unternehmen zu gründen.Es gibt Millennial-Unternehmer, und viele von ihnen sind recht erfolgreich, aber sie sind die Ausnahme, wenn man sie an anderen Generationen misst (und in vielen Fällen haben die Eltern ihre Startfinanzierung bereitgestellt). Dieses Zusammenspiel zwischen den Boomern und ihren Kindern wird entscheidend dafür sein, wie sich die vierte Zeitenwende entwickelt. Denken Sie daran: Die Millennials sind die "Helden"-Generation. Der Wandel wird kommen und sie werden ihn anführen. Neil spricht über diese scheinbaren Ungereimtheiten:"In ihren Bestrebungen für die Nation haben sie eine politische Agenda abgesteckt, die an das Revolutionäre grenzt. Während alle Generationen ihre wachsende Unzufriedenheit über die derzeitige Richtung Amerikas zum Ausdruck bringen, sind Millennials (sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite) am ehesten der Meinung, dass das derzeitige Regime grundlegend kaputt ist und überarbeitet, wenn nicht gar ersetzt werden muss.Mehr als die älteren Generationen sind sie der Meinung, dass die Lösung darin bestehen könnte, einer Seite außergewöhnliche Befugnisse einzuräumen und Präzedenzfälle und Verfahren zu verwerfen, die die Errichtung eines neuen Regimes behindern.In ihren kulturellen Normen scheinen die Millennials dagegen überhaupt nicht revolutionär zu sein. Sie kommen prima mit ihren Eltern aus. Sie meiden Risiko und Unordnung. Sie bevorzugen Unterhaltung, die sie eher bestätigt als schockiert. Sie wenden Kosten-Nutzen-Algorithmen an, um jede Art von Problem zu lösen - einschließlich der Rettung der Welt, ein Ansatz, den sie "effektiven Altruismus" nennen. Sie arbeiten unermüdlich daran, dass große Organisationen effizient arbeiten. Und wenn sie älter werden, fühlen sie sich oft zu traditionellen sozialen Rollen (in Ehe, Familie oder Kirche) hingezogen, einfach weil das Leben auf diese Weise funktionaler und kooperativer ist."All das klingt sehr nach der "GI-Generation". Und es ist vielleicht kein Zufall, dass dieselben Marvel-Superhelden, die erstmals 1939 in Comics auftauchten, eine andere Heldengeneration unterhalten - und vielleicht eine subtile Botschaft aussenden: "Die Welt ist in Gefahr. Ihr müsst sie retten."