Robert Kiyosaki über den Dollar, Bitcoin und Gold

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Robert Kiyosaki über das Thema Entdollarisierung. Der Bestsellerautor von "Rich Dad Poor Dad" und Gründer von Rich Global ist der Ansicht, dass der weltweite Trend zur Abkehr vom US-Dollar darauf hindeutet, dass eine Rückkehr zum Goldstandard unvermeidlich ist, solange diese ausländischen Gegenspieler geeint bleiben: "Wenn man über die BRICS spricht, sind es fast drei Viertel der Bevölkerung, die sich angeschlossen haben. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann sie zu Gold wechseln."Kiyosaki ist zudem der Meinung, dass Kryptowährungen einen brauchbaren Wertspeicher darstellen. Viele Anleger suchen nach einem sicheren Hafen in diesem chaotischen Markt. "Ich mag Bitcoin, weil wir einen gemeinsamen Feind haben: die Bundesregierung, das Finanzministerium, die Fed und die Wall Street. Wenn Sie denen vertrauen, sparen Sie Dollar und kaufen Sie sich eine schöne Anleihe. Ich traue diesen Leuten nicht", erklärt er.Abschließend ermutigt er Anleger, den Edelmetallsektor zu erwägen, um ihr Vermögen zu schützen, da die Schuldenberge weiterhin auf der Wirtschaft lasten: "Allein in den letzten zwei Monaten haben sie 1,8 Billionen Dollar an neuen Schulden aufgenommen. Das ist untragbar. Deshalb bin ich ein großer Anhänger von Sachwerten. Ich kaufe nicht viel Papier. Ich vertraue der Regierung nicht. So einfach ist das."© Redaktion GoldSeiten.de