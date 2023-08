Rich Checkan: "Ich hoffe, Sie haben Ihr Gold bereits."

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Rich Checkan über die Geldpolitik der USA und die Auswirkungen auf die Goldnachfrage.Der Präsident und COO von Asset Strategies International erklärt in dem Interview, dass die Finanzplaner die Goldnachfrage im ersten Quartal ankurbelten, da sie für ihre Kunden physisches Metall benötigten. Im zweiten Quartal vertrauten die Menschen jedoch zu sehr auf die US-Notenbank und die Käufe gingen zurück, zumindest auf der Ebene des Einzelhandels. "Ich denke, dass der Goldpreis im Moment zum Teil durch die Käufe der Zentralbanken gestützt wird, nicht durch die Käufe der Privatanleger", so Checkan. "Und ich glaube nicht, dass sie in Gang kommen werden, bevor die Fed fertig ist – aber ich denke, sie sind ziemlich nahe dran."Der Edelmetallexperte rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed, da die Zentralbank die Schulden in Höhe von 32 Billionen US-Dollar einfach nicht mehr bedienen könne. Sobald sie jedoch eine Pause einlege und sich dann zurücknehme, dürften die Anleger wieder in den Goldmarkt einsteigen, glaubt er.Die Fed spiele zwar eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Inflation, doch sie könne das Problem nicht alleine lösen: "Der Kongress muss die Mehrausgaben stoppen. Der Kongress gibt mehr aus, als er einnimmt – das ist seit Jahrzehnten der Fall, in den letzten beiden Regierungen hat es die Grenzen des Möglichen überschritten, und zwar sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern ... beide müssen fiskalisch verantwortlich handeln; sie sind schlechte Verwalter unseres Geldes", erklärt Checkan. "Solange sie zu viel Geld ausgeben, hat die Fed nur zwei Möglichkeiten: die Währung verfallen zu lassen oder sie aufzublähen. Sie werden die Währung niemals entwerten lassen, also werden sie die Währung aufblähen und mehr Geld drucken. Dadurch wird jeder einzelne Dollar da draußen weniger wert und schließlich wertlos."Er rät Anlegern, die noch nicht in Gold investiert sind, damit nun zu beginnen. Seiner Ansicht nach ist eine 10-prozentige Allokation zur Vermögensabsicherung angemessen: "Kaufen Sie es langsam, kaufen Sie es im Laufe der Zeit – aber füllen Sie diesen Anteil für Ihre Vermögensversicherung. Ich denke, Sie werden es in der Zukunft brauchen; ich hoffe, Sie brauchen es nicht."© Redaktion GoldSeiten.de