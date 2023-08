BIZ-Goldswapgeschäfte im Juli 2023

Wie Robert Labourne auf der Webseite gata.org berichtet, wurde im Juli ein Anstieg der Goldswaps der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verzeichnet. Auf Grundlage der Angaben der BIZ schätzt GATA das Gesamtvolumen der ausstehenden Swaps der Bank zum 31. Juli auf 103 Tonnen. Dies stellt einen Plus von 16 Tonnen verglichen mit den 87 Tonnen zum 30. Juni 2023 dar."Es scheint nach wie vor wahrscheinlich, dass die BIZ diese Swaps im Namen der US-Notenbank abgeschlossen hat. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine andere große Zentralbank aktiv mit so viel Gold handelt, und in letzter Zeit hat sich gezeigt, dass viele Zentralbanken physisches Gold anhäufen," so Labourne.Übersicht der von GATA geschätzten Swaps der vergangenen Monate (in Tonnen):• Juli 2023: 103• Juni 2023: 87• Mai 2023: 188• April 2023: 135• März 2023: 78• Februar 2023: 136• Januar 2023: 103• Dezember 2022: 0• November 2022: 105• Oktober 2022: 7• September 2022: 57• August 2022: 75• Juli 2022: 56• Juni 2022: 202• Mai 2022: 270• April 2022: 315• März 2022: 358• Februar 2022: 472• Januar 2022: 501© Redaktion GoldSeiten.de