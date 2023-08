Der Goldsektor nähert sich einem Zyklustief

Es lohnt sich, genau hinzuschauen, wenn ein Markt in eine Phase eintritt, in der aufgrund der historischen Zyklizität ein Wendepunkt wahrscheinlich ist. Der Goldbergbausektor ist gerade in eine solche Phase eingetreten. Wir beziehen uns auf die starke Tendenz des Goldbergbausektors, der durch den Gold Miners ETF (GDX) repräsentiert wird, seinen Jahreshöchst- oder -tiefststand im August-September zu erreichen.Insbesondere enthielt dieser Zeitraum das Jahrestief 2015, das Jahreshoch 2016 und 2017, das Jahrestief 2018, das Jahreshoch 2019 und 2020 und das Jahrestief 2021 und 2022. Mit anderen Worten: Der Zeitraum August-September war in jedem der letzten acht Jahre der Beginn des Jahreshochs oder des Jahrestiefs. Die senkrechten roten Linien auf dem folgenden Wochenchart des GDX markieren die oben genannten Wendepunkte zwischen August und September.Wir von speculative-investor.com verfolgen den August-September-Zyklus des Goldbergbausektors nun schon seit mehreren Jahren. Zu Beginn eines Jahres kann man nicht wissen, ob die August-September-Periode dieses Jahres einen wichtigen Hoch- oder Tiefpunkt enthalten wird, aber im Juni gibt es normalerweise Anhaltspunkte. Mitte Juni dieses Jahres war es offensichtlich, dass der August-September-Zyklus ein wichtiges Tief markieren würde, d. h. eine Wende von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend, falls er noch in Kraft wäre.Die anschließenden Kursbewegungen deuteten weiterhin auf ein Tief im August-September hin. Das Tief des 12-Monats-Zyklus könnte jederzeit in den nächsten Wochen erreicht werden, aber um ein maximales Potenzial für die anschließende Erholung zu schaffen, wird es idealerweise erreicht, nachdem das Tief vom März 2023 getestet oder durchbrochen wurde.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 15. August 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.