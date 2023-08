Harry Dent: Rezession unausweichlich

Harry S. Dent Jr., Gründer von harrydent.com, sprach im Interview mit GoldSeek Radio kürzlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage und prognostizierte eine Rezession für die US-Wirtschaft und einen Rückgang der Unternehmensbewertungen.Die wichtigsten Stichpunkte des Gespräch zusammengefasst:– Die politischen Entscheidungsträger haben über 5 Billionen Dollar an Konjunkturmitteln bereitgestellt.– Die Geldumlaufgeschwindigkeit nimmt weiter ab, was auf eine spekulative Finanzblase hindeutet.– Stärkster Zinserhöhungszyklus in der Geschichte. Eine so starke Zinserhöhung hat es noch nie gegeben. Das allein ist schon fast eine Garantie für eine Rezession. Die Menschen befinden sich derzeit im Irrglauben. Die Wirtschaft spielt verrückt, und die einzige Möglichkeit, zur Normalität zurückzukehren, ist ein Crash und eine Rezession.– Sobald die Finanzblase geplatzt ist, wird sich der 90-Jahres-Zyklus vollenden.– Koma-Ökonomie;– Sind die Vermögenswerte so überbewertet, dass praktisch jede Investition riskant ist?– John Hussmans wirtschaftlicher Ausblick;– Könnten die Märkte die Gewinne der letzten 14 Jahre verlieren?– Sind hochwertige Wohnimmobilien am stärksten gefährdet, sodass sie bis zu 70% an Wert verlieren?– Hat ein Jahrzehnt des leichten Geldes und der übermäßigen Verschuldung zur tiefsten Rezession der Neuzeit geführt?– Die Nachfrage aus Indien könnte den Edelmetallsektor langfristig in die Knie zwingen.– Wird Südostasien die nächste wirtschaftliche Blütezeit einläuten?– Dent investiert nicht in einzelne Unternehmen; 99% der Unternehmensbewertungen werden sinken. Man kann sich nirgends verstecken, außer in sicheren Häfen wie Anleihen und Gold.– Dent bevorzugt zunächst Anleihen und dann Gold, wenn man eine Diversifizierung anstrebt; keine Rohstoffe und kein Silber, da sich Silber wie ein Rohstoff verhält. Gold hat den Status eines sicheren Hafens und wird sich am besten halten. Dent glaubt dennoch, dass der Goldpreis zunächst sinken wird.– Gold könnte unter Umständen in nächstem Boom Preis von 3.000 $–5.000 $ erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de