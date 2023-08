Amerika: Schlimmste wirtschaftliche, soziale und politische Zeit aller Zeiten

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Peter Grandich über das Thema der Entdollarisierung, die wirtschaftliche Situation in den USA und die Geldpolitik der US-Notenbank.Der Gründer von Peter Grandich & Company ist der Ansicht, dass der Trend zur Entdollarisierung die globalen Märkte umgestalten könnte, da die BRICS-Länder – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – eine neue goldgedeckte internationale Standardwährung einführen wollen: "Die Vereinigten Staaten werden entweder eliminiert oder in ihrem Engagement im Handel eingeschränkt, nachdem sie über 100 Jahre lang führend im Handel waren. Ich persönlich glaube, dass die BRICS in den nächsten ein bis drei Jahren die wichtigste Sache für den Welthandel seit der industriellen Revolution sein wird."Er glaubt auch, dass es für Investoren entscheidend ist, sich nicht von der heutigen Negativität ablenken zu lassen, um einen soliden Plan für die Zukunft zu entwickeln. "Das Einzige, was einen bei Verstand hält, ist, sich mit der Realität zu beschäftigen", sagt er. "Die Realität ist, dass Amerika vor seiner schlimmsten sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Periode steht. Ich denke, sie wird mit der Großen Depression konkurrieren, und auf der sozialen Seite wird sie mit dem Bürgerkrieg konkurrieren".Grandich glaubt zudem, dass die Federal Reserve nicht von ihrer aggressiven Inflationsbekämpfungsstrategie abrücken wird, was bedeute, dass sich die derzeitigen Marktturbulenzen noch viel länger hinziehen könnten: "Wir reden so, als gäbe es langfristig keine Probleme, und das ist nicht der Fall.[...] Der einfachere Weg für Politiker ist immer Inflation versus Deflation. Deflation ist furchtbar. Das haben wir während der [Großen] Depression gesehen. Sie werden die Inflation der Deflation vorziehen, ganz gleich, was sie im Moment sagen."© Redaktion GoldSeiten.de