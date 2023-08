Platin - Wo sind die Käufer?

Widerstände: 915+938+953

Unterstützungen: 889+865+845

Die Bullen im Platin haben es seit einigen Wochen nicht leicht. Mitte Juli kehrten die Verkäufer zurück und mit ihnen etablierte sich ein kurzfristiger Abwärtstrend. Zwischenzeitlich gab es zwar immer wieder kleinere Erholungsversuche, aber selbst das bisherige Jahrestief scheint nicht genug Kaufinteresse zu wecken. So fiel der Kurs gestern sogar unter 884 USD zurück.Für Investoren im Platin wird es langsam aber sicher eng. Aus charttechnischer Sicht droht ein Ausbruch nach unten, was kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial auf 865 USD oder gar tiefer freimachen würde. Kommt es für die Bullen knüppeldick, könnten die Kurse sogar weiter auf 835-810 USD nachgeben. Platin wäre dann so günstig wie zuletzt vor einem Jahr. Ein wenig Entspannung würde derzeit erst oberhalb von ca. 915 USD einsetzen. Dann könnte man sich den nächsten Widerständen widmen.© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)