Gold - Die Risiken überwiegen weiterhin

Goldpreis Widerstände: 1.915+1.925+1.938

Goldpreis Unterstützungen: 1.893+1.840+1.806

Bereits seit einigen Wochen haben die Käufer im Gold ein Problem. Mitte Juli sind diese in ihren Rallybemühungen am Widerstandsbereich um 1.985 USD gescheitert. Anschließend gelang es den Bären, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu etablieren und dabei auch wichtige Unterstützungen zu durchbrechen. Selbst im Bereich der bisherigen Sommertiefs hält sich das Kaufinteresse für das glänzende Edelmetall in Grenzen. Auch gestern gab der Goldkurs weiter nach.Selbst im Bereich des Junitiefs scheinen die Marktteilnehmer Gold noch als zu teuer anzusehen. Der dortige Support wird unter Druck gesetzt und ein Ausbruch nach unten ist nicht unwahrscheinlich. Sollte sich ein solcher als nachhaltig erweisen, könnten die Kurse in Richtung 1.860/50 USD nachgeben.Selbst ein Test des Jahrestiefs ist dann nicht ausgeschlossen. Ob an diesem bärischen Szenario eine kleine Erholung etwas ändern würde, bleibt abzuwarten. Bereits um 1.915 USD wartet der erste Widerstandsbereich. Wird dieser geknackt und ein kleiner Boden ausgeformt, könnten die Kurse noch mal in Richtung 1.940 USD durchstarten.© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)