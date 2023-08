Goldpreis erreicht 5-Monats-Tief

Die Goldpreise haben sich am heutigen Donnerstag im asiatischen Handel stabilisiert, nachdem sie drei Tage lang Verluste hinnehmen mussten. Dies berichtet Investing.com Die aggressiven Signale der US-Notenbank hatte zuletzt den US-Dollar beflügelt und weitere Verluste für das gelbe Metall erwarten lassen.Der Spotpreis war in dieser Woche unter die Schlüsselmarke von 1.900 USD je Unze gefallen und wurde auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten gehandelt, da der US-Dollar und die Treasury-Renditen unter Druck geraten waren, heißt es in dem Artikel.Der Goldpreis stabilisierte sich bei 1.892,62 $ je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de