Türkei: Nachfrage nach Goldbarren und -münzen im 2. Quartal verfünffacht

Wie der Marktstratege John Reade diese Woche im GoldHub des World Gold Council berichtet, hat sich die türkische Nachfrage nach Goldbarren und -münzen im zweiten Quartal des Jahres verfünffacht. Die Nachfrage für das erste Halbjahr ist dadurch auf 98 Tonnen gestiegen, was einen Rekord in den WGC-Aufzeichnungen für darstelle.Die vierteljährliche Schmucknachfrage verzeichnete gegenüber dem Vorjahr zum vierten Mal in Folge einen zweistelligen prozentualen Anstieg – und zwar von 23% – auf 10 t. Im ersten Halbjahr stieg die Nachfrage damit auf insgesamt 20 t, was einem Anstieg um 25% gegenüber dem Vorjahr und einem Fünfjahreshoch entspricht."Als Schwellenland mit mittlerem bis hohem Einkommen spielt die Türkei seit langem eine wichtige - und wohl auch übergeordnete - Rolle auf dem globalen Goldmarkt. Das Land hat eine lange Tradition des inländischen Goldbesitzes, sowohl in Form von Schmuck als auch in Form von Investitionen, und ist der fünftgrößte Goldmarkt der Welt. Als 11. größte Volkswirtschaft der Welt hat die Türkei in den letzten Jahrzehnten ein schnelles Wirtschaftswachstum, eine hohe Inflation und eine regelmäßige Währungsabwertung erlebt; eine Kombination, die in den letzten Jahren zu einem gesunden Wachstum der Goldnachfrage im Einzelhandel geführt hat," erklärt Reade in dem Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de