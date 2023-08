Matthew Piepenburg: Die größten Risiken für das eigene Vermögen

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Matthew Piepenburg über den Erhalt von Vermögen und zwei aktuelle Bedrohungen. "Ich denke, das größte Risiko für den Wohlstand – eines der größten – besteht derzeit darin, dass das Risiko- und nicht das Renditedenken im Vordergrund steht. Und das andere große Risiko ist natürlich das versteckte, unsichtbare Risiko der Währungsabwertung," erklärt der Partner bei Matterhorn Asset Management.Viele Menschen würden eine "Kopf-in-den-Sand"-Haltung annehmen, ähnlich wie kurz vor der Dotcom- und Subprime-Blase. Die Marktteilnehmer würden zudem den Ideen des Status quo folgen: "Ich sehe viel Gruppendenken, eine Menge Konsensdenken, dass die (US-Notenbank) uns den Rücken freihält, dass es einen Airbag gibt", so der Finanzexperte. "Das Gefühl, dass die Fed Rezessionen ausgeschlossen hat, dass wir Defizite haben können, ohne Tränen, und dass, was auch immer passiert – selbst wenn wir einen großen Einbruch haben, wie wir ihn im März 2020 erlebt haben – das durch Mausklick-Geld bei einer Zentralbank in Ihrer Nähe gerettet werden kann."Piepenburg glaubt nicht, dass es eine weiche Landung geben wird, und wies darauf hin, dass die Welt bereits mehrere Probleme mit hohem Risiko erlebt hat, darunter die Implosion des Repo-Marktes im Jahr 2019, der COVID-19-Crash im Jahr 2020 und die Bankenkrise in diesem Jahr: "Ich würde keines davon als sanft bezeichnen, und ich glaube auch nicht, dass das Spiel damit zu Ende ist. Jetzt den Sieg zu verkünden, ist extrem arrogant – ich denke, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd am Ende des Buches angelangt sind."Er sieht Gold als eine gute Möglichkeit für Investoren, ihr Vermögen gegen diese und weitere Probleme zu schützen. "Egal, wie man sein Vermögen misst – ob auf einem Girokonto oder in einem Portfolio – es ist eine Art Tod durch tausend Schnitte, es verliert langsam seine Kaufkraft. Daher ist Gold für mich ganz einfach ein Vermögensschutz", so Piepenburg.© Redaktion GoldSeiten.de