Gold triggerte Verkaufssignal und

Quelle Chart: stock3

… und mehr als ein Pullback an die zuvor gebrochene Unterstützungs-, jetzt Widerstandszone bei 1.905 USD, scheint nicht möglich. Denn anhand der letzten Kurzbeschau vom 4. August wurde bereits bemerkt, dass sofern sich der Goldpreis unter das Level von 1.932 USD begibt, weiteres Abwärtspotenzial bis 1.905 USD sowie dem folgend 1.868 USD bestehen würde. Somit bleiben die Bären aktuell weiter im Vorteil. FYI: Beachte morgen dazu auch die angedachte Analyse zur Gold Fields Aktie hier an dieser Stelle.Ein Umdenken dieses bärischen Bias wäre bei einer dynamischen Rückkehr über 1.905 USD angebracht. Zumindest kurzfristig dürften die Bullen den Preis weiter hinauf bis zur markten Widerstandszone von 1.932 USD befördern können. Für mehr Perspektiven fehlen gegenwärtig dann jedoch die entsprechenden Signale.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.