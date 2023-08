Bear's Eye View zur Abschätzung von Markthochs und -tiefs

In der letzten Woche schloss der Dow Jones nur knapp in der Punkteregion. Es gibt nicht viel über den Aktienmarkt zu sagen, wenn die Bullen weniger als 5% von einem neuen Allzeithoch entfernt sind und nicht motiviert genug zu sein scheinen, dies zu erreichen.Man muss sich fragen: Was treibt die Marktentwicklung an? Das Geld, das von den Bullen in den Markt fließt. Die größten Bullen auf dem Aktienmarkt sind die Idioten im FOMC. Seit Mai 2022 haben sie Woche für Woche mit ihrem QT Geld aus dem Aktienmarkt abgezogen, um die aufgeblähte Bilanz der Federal Reserve zu reduzieren, wie im Chart unten zu sehen ist.Nach vier QEs wurde ihre Bilanz obszön aufgebläht, da diese Idioten die "Marktbewertungen" bei Einfamilienhypotheken, Unternehmensanleihen, dem Aktienmarkt und wer weiß was noch stabilisierten. Als Folge dieser "Stabilisierung" stieg die Bilanz der Federal Reserve von 750 Milliarden Dollar im Jahr 2008 auf über 8.000 Milliarden Dollar im Jahr 2022.Der nachstehende Chart zeigt, dass der Erfolg der Idioten bei der Verringerung ihrer Bilanz angesichts des Wachstums seit 2008 nicht gerade überwältigend ist. Beeindruckend ist der Erfolg, den diese Idioten hatten, indem sie die Aktien- und Anleihemärkte nicht zum Absturz brachten, nachdem sie ihre Bilanz so stark reduziert hatten. Anstatt zu fragen, warum der Dow Jones kein neues Allzeithoch erreicht hat, wäre die bessere Frage: Warum ist der Dow Jones nicht abgestürzt, nachdem der FOMC so viel "Liquidität" aus dem Finanzsystem abgezogen hat, wie er es seit Mai 2022 getan hat?Vorletzte Woche vermutete ich, dass 35.500 die neue Widerstandslinie für den Dow Jones werden würde. In der letzten Woche schien es, als hätte ich Recht gehabt, wie der unten stehende Tageschart für den Dow Jones zeigt. Der Dow Jones 34.500 war die ehemalige Widerstandslinie seit April 2022, bis vor einem Monat. Seitdem ist diese Widerstandslinie um tausend Punkte gestiegen.Sollte der Dow Jones in nächster Zeit ein neues Allzeithoch erreichen, wird es nicht lange dauern, bis er die 35.500er Marke weit hinter sich lässt. Dann besteht noch die Möglichkeit, dass der Dow Jones wieder unter seine alte Widerstandslinie von 34.500 Punkten fällt. Als großer Börsenbär und angesichts der Tatsache, dass der FOMC dem Finanzsystem in den letzten fünfzehn Monaten "Liquidität" entzogen hat, neige ich dazu, die zweite Möglichkeit für wahrscheinlicher zu halten, und zwar irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft.Die wichtigsten Marktindices, die ich im Folgenden verfolge, verzeichneten in der letzten Woche alle einen Rückgang ihrer BEV-Werte, wobei nur vier Indices die Woche in einer guten Position abschlossen. Der Durchschnitt dieser Indices (Nr. 13) lag zum Wochenschluss am letzten Freitag um einen BEV-Punkt niedriger. Alles in allem also eine sehr ereignislose Börsenwoche. Aber die meisten Wochen an der Börse sind ereignislos. Keine Sorge, irgendwann in den kommenden zwölf Monaten werden wir viel Aufregung erleben, möglicherweise mehr, als die meisten Menschen sehen wollen.